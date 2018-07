Inter segura o lateral Kleber

Palmeiras e Vasco tentaram levá-lo, mas a diretoria do Internacional resolveu acabar com as especulações e nesta quarta-feira anunciou que o lateral-esquerdo Kleber vai permanecer no Beira-Rio A DIS estava disposta a negociá-lo para recuperar parte dos R$ 5 milhões investidos. Mas devido a dificuldades no acerto com outros clubes e a vontade dos colorados na permanência do jogador, um acerto foi sacramentado. Kleber fica. Em troca a empresa deve ganhar parte dos direitos econômicos de alguns garotos da base.