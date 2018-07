Love é vetado no Vasco

O vice-presidente de futebol do Vasco, José Hamilton Mandarino, vetou qualquer chance de contratar o atacante Vagner Love, do CSKA Moscou e um flamenguista assumido. O jogador quer voltar para o Brasil e se ofereceu para jogar no Vasco, mas o dirigente avisou que ele terá de correr atrás de outro clube.

O Vasco tem outras prioridades. O clube busca um atacante para a Libertadores. O nomes de Diego Tardelli, do Anzhi, da Rússia, e Maicon, revelado pelo Fluminense e hoje no Lokomotiv Moscou, circulam em São Januário. O jogador também interessa ao Palmeiras.