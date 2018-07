Enquanto Rivaldo não se decide pela Portuguesa, o time do Canindé vai apresentando seus reforços para 2012, com a diferença que agora ele vai disputar o Campeonato Brasileiro da Série A. Rodrigo Calaça, Léo Silva e Rafael Oliveira já vestiram a camisa do novo clube. O elenco da Lusa volta ao batente dia 2 de janeiro. Dia 21, a equipe comandada por Jorginho estreia no Paulistão diante do Paulista de Jundiaí.