Montillo interessa a Corinthians e São Paulo

Corinthians e São Paulo, mais uma vez, brigam nos bastidores para contratar o mesmo jogador. Trata-se do meia argentino Montillo, do Cruzeiro. Ele cairia bem nas duas equipes. O Corinthians tem mais a oferecer, como a participação na Libertadores de 2012. O São Paulo fica fora da competição. O agente de Montillo disse em Minas Gerais que o jogador, se sair do Cruzeiro, vai para o Corinthians. A diretoria corintiana já tem tudo acertado com o argentino. Mesmo assim, o São Paulo ainda tem esperanças de seduzi-lo.