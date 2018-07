A única contratação do Palmeiras até agora é a do lateral-esquerdo Juninho, que veio do Figueirense com o aval do técnico Luiz Felipe Scolari. A diretoria tem uma lista de reforços nas mãos deixada pelo treinador antes de suas férias. Interessam, entre outros jogadores, Diego Tardelli (Anzhi), Douglas (Grêmio) e Neto Berola (Atlético-MG).