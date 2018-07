A Ponte Preta demonstrou interesse em contar com Bruno Collaço na próxima temporada. O lateral-esquerdo, que está na reserva de Julio César, no Grêmio, já jogou pelo clube de Campinas, em 2010. Voltaria para casa. Apesar de ser reserva, Collaço é considerado peça importante no time Gaúcho, o que dificulta a negociação. O Náutico também tem interesse no jogador.