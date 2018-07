Confundida pelo jornal Marca, da Espanha, com o Santos, que disputa o Mundial de Clubes, no Japão, a Ponte Preta trata de se reforçar para o Campeonato Paulista de 2012. Depois de fechar com o goleiro Lauro, o zagueiro Gian, o lateral-direito Cicinho e o atacante Leandrão, a diretoria da equipe campineira acertou com o meia Enrico e o atacante Rodrigo Pimpão, emprestados pelo Vasco por um ano.