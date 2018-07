Ricardinho pode ser emprestado ao Itumbiara

O meia Ricardinho, com passagens por Corinthians, São Paulo e Santos e que disputou o último Brasileiro pelo Bahia, pode jogar o Campeonato Goiano pelo Itumbiara. Quem revelou a negociação foi o presidente do Bahia, Marcelo Guimarães. O dirigente disse que não se incomodaria em emprestar o meia ao time goiano, mas apenas durante o campeonato estadual. Com o elenco que tem nas mãos, sem Ricardinho, ele acha que dá para fazer bonito no Baiano e na Copa do Brasil. Mas não abre mão do jogador na disputa do Brasileirão.