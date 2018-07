Thiago Neves e Flamengo mais próximos

Thiago Neves está perto de finalmente se acertar com o Flamengo. A negociação com o Al Hilal, dos Emirados Árabes, clube dono do contrato do meia, caminha para um final feliz. O jogador quer permenecer na Gávea, sob o comando de Vanderlei Luxemburgo. Thiago tem contrato até o fim do mês. O problema todo quem começou foi o Al Hilal, que queria o retorno do atleta para recolocá-lo em outro clube no Brasil. O São Paulo e também o Fluminense estavam interessados. Os árabes dizem que o Fla não cumpriu parte do que foi combinado na primeira negociação.