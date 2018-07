Zagueiro Tanaka não deve jogar no Botafogo

Marcos Tulio Tanaka, brasileiro naturalizado japonês e que atua no Nagoya Grampus, está mais distante do clube carioca. O jogador, uma indicação feita por Oswaldo de Oliveira, novo técnico do Botafogo, deve permanecer na equipe japonesa. O presidente do Grampus afirmou nesta quinta-feira, que Tanaka, que disputou a Copa de 2010 pelo Japão, deve cumprir seu contrato, que vai até o fim do ano que vem.

Sendo assim, o clube carioca, que contratou o zagueiro Brinner, do Paraná Clube, deve tentar encontrar outra alternativa para o sistema defensivo.