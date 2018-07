A ameaça da vaia

16/10/2007

Se jogar aqui desse jeito, vai tomar vaia. Era o que diziam os peões ontem

de manhã nos botecos, entre uma média e um pão com manteiga. Aliás, com

margarina, porque manteiga o pão não vê há muito tempo. Falava-se, claro, da

seleção brasileira e do pífio empate de 0 a 0 no domingo com a Colômbia. É

verdade: se o time do Dunga jogar com a mesma indolência e desinteresse de

Bogotá, o Maracanã, que segundo Nelson Rodrigues vaia até minuto de

silêncio, não deixará de mandar o seu recado à moçada.

Ouso acreditar que isso não vai acontecer. Acho que, no Maracanã lotado, um

certo frisson deverá animar os “nossos” rapazes diante do também fraco

Equador. Mas nunca se sabe. Atualmente, em se tratando de seleção

brasileira, é sempre bom se preparar para o pior. Falta muita coisa para o

time e alguns desses problemas têm explicações técnicas. Pode-se dizer que o

Love não é o nome e então o time se ressente da falta de um matador (não

ficaria surpreso se Ronaldo Fenômeno ressurgisse, como Fênix). Além disso, o

“trio de ouro”, Ronaldinho, Kaká, Robinho, vem brilhando feito jóia falsa. E

há também a compulsão defensiva de Dunga. Quando deveria ter ido para cima

da Colômbia, tirou um atacante e colocou um volante, seguindo seus instintos

básicos. Tem uma concepção pequena do futebol e isso não tem cura. Mais:

inventa o tal do Afonso, mas não leva a aposta até o fim e dá cinco minutos

ao rapaz para mostrar por que está sendo convocado.

Enfim, motivos técnicos existem e podem até justificar atuações pífias. Mas

acredito que o principal seja mesmo a falta de motivação, para não usar

outra palavra mais chula. Não adianta dizer que o time está desentrosado, ou

a que a altitude prejudica, ou que o avião chegou de madrugada e não

conseguiram dormir, que estranharam a bola, a grama e tudo o mais. Diante da

fragilidade do adversário, tinham obrigação moral de apresentar coisa

melhor.

O problema é que não se viu qualquer evolução desde a Copa América, torneio

que a seleção jogou mal e venceu bem, numa partida final jogada com alma e

inteligência – e não por acaso contra a Argentina, o rival maior. E aí é que

está o xis da questão. Essa seleção, formada por gente enjoada, só se dá ao

trabalho de jogar alguma coisa quando se sente desafiada – seja pela

iminência de uma vaia, seja por alguma rivalidade ancestral. Assim, talvez

possamos esperar boas partidas contra o Uruguai e a Argentina. Mas não seria

nenhum despropósito pedir algum futebol contra o fraco Equador. Não é nada

demais esperar um pouco de bola no reencontro entre a seleção e o estádio

que um dia já foi a sua casa. Só pela festa, porque, como sabemos todos, a

vaga para a África do Sul já está no papo.

BRASILEIRÃO

A disputa pela Libertadores está acirrada e dá sobrevida a um campeonato já

decidido. Fui à Vila Belmiro no sábado e vi um bom jogo, embora esperasse

mais de Santos e Palmeiras, concorrentes diretos a uma vaga. O Palestra

entrou em condições de superioridade contra um Santos desfalcado de dois dos

seus principais jogadores – Kléber e Maldonado, a passeio com suas

respectivas seleções. No segundo tempo, os dois times pareciam satisfeitos

com o empate. O Santos ainda forçou um pouco, mas não o suficiente para

fazer a diferença. Esta é a hora em que os treinadores começam a fazer

contas e nem sempre a matemática é aliada do bom espetáculo.