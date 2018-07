A beleza da tática

Estamos acostumados a pensar a beleza do futebol em termos de dribles,

jogadas e gols espetaculares. É justo. Mas há outra beleza, a da tática, que

também deve ser levada em conta pelos apreciadores. Foi esta o que de melhor

se viu na vitória do Palmeiras por 3 a 1 sobre o Santos. Depois do jogo, no

vestiário, Candinho, fazendo jus ao nome, foi límpido e sincero: “Se

fôssemos enfrentar de igual para igual um time como o Santos, estaríamos

perdidos.”

O que fez? Montou um esquema defensivo com três zagueiros e volantes de

contenção e limitou-se a atacar o oponente em contra-golpes. Do outro lado,

o Santos, quando conseguia criar, perdia gols nos pés do displicente Deivid.

Quem não faz, toma, diz o refrão manjado. E o Palmeiras abriu o marcador com

Daniel. Para o segundo tempo, Oswaldo tirou Tcheco, contundido, e colocou

Basílio, deixando o time mais ofensivo ainda. Podia ter dado certo. Mas toda

opção tem seu preço – e o desta foi abrir uma avenida por onde o Palmeiras

podia se infiltrar em meio à frágil defesa santista. Esperto, Candinho

colocou por ali Pedrinho, que acabou definindo o jogo.

Visto assim, o futebol parece xadrez, que é também um jogo lindo. Mas, no

gramado, as “peças” são humanas e elas é que dão vida e sangue àquilo que se

desenha na cabeça do técnico. E, então, entra em cena a técnica, ou às

vezes, a falta dela. Mesmo em tarde infeliz, e vigiado de perto, o bom

ataque do Santos criou várias chances de gol, mas encontrou a categoria de

Marcos pela frente. E Pedrinho mostrou que a qualidade faz a diferença. Com

ele, os antes inócuos contra-ataques alviverdes tornaram-se fatais.

Simplesmente porque agora encontravam quem sabia o que fazer com a bola. Não

adianta correr com o balde d’água se não se sabe onde está o incêndio, como

se diz nos botecos.

A vitória do Palmeiras, por esse placar, foi justa ou injusta? A pergunta

surge porque o Santos teve mais volume ofensivo, mais chances de gol, e

tendemos a dar preferência, por uma questão cultural, ao futebol que se joga

no ataque. Mas seria injusta por quê? Os três gols foram legítimos, sem

nenhuma discussão. Classificá-la de “injusta” seria a mesma coisa de dizer

que a vitória de Muhammad Ali sobre George Foreman na célebre luta pelo

título mundial em 1974 também foi injusta. Veterano e mais fraco fisicamente

do que Foreman, Ali permaneceu sete assaltos nas cordas, tomando uma surra

aparente, enquanto cansava o adversário e o golpeava esporadicamente,

minando suas forças. No oitavo round, num contra-ataque surpreendente,

aplicou golpes fatais no gigante Foreman e o levou à lona. É considerada uma

das maiores lutas da história do boxe e simboliza o triunfo da inteligência

sobre a força bruta.

No domingo, o Palmeiras deu um nó no favorito Santos, mais uma vez perdido

na soberba e na confiança em sua suposta técnica superior. O futebol é mais

do que técnica: é feito também de inteligência tática, dedicação e

disciplina. Esta é a lição de sempre, que os boleiros, quando dizem que vão

“levantar a cabeça e partir para a próxima”, garantem ter aprendido, mas que

nunca é assimilada por completo.

RINUS MICHELS

Quem gosta de ver o futebol também por seu lado tático ficou triste pela

morte de Rinus Michels, criador do Carrossel Holandês, que assombrou o mundo

na Copa de 1974. Aquele jogo, 2 a 0 para a Holanda, foi o maior vareio de

bola que já vi uma seleção brasileira levar. Houve um momento – vá lá – em

que o Brasil ensaiou qualquer coisa, se não me engano uma bola lançada na

ponta esquerda para Paulo César Caju, que não aproveitou a oportunidade.

Depois só deu Holanda.

Foi talvez o último grande momento de criatividade tática no futebol

contemporâneo. Mas não criou um novo paradigma. O esquema parecia tão

dependente do cérebro de Michels quanto dos pés de Krol, Neeskens, Cruyff,

Rep e Rensenbrink. Por isso, talvez, a Holanda de 1974 tenha sido uma

experiência irrepetível. Só funcionava com aqueles jogadores. Sem os

craques, a tática é letra morta na prancheta do treinador.

8/3/2005