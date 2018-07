A beleza que se põe na mesa

Minhas velhas tias italianas diziam que beleza não se põe na mesa, “viu,

belo?” No futebol se põe. Por exemplo, o que seria do Fluminense não fosse a

maravilhosa jogada de Marcelo e Petkovic, que redundou no primeiro gol?

Talvez estivesse até agora jogando contra o Figueirense sem abrir o placar.

A beleza resolveu. Óbvio: o bom futebol, jogado por quem tem categoria e

sabe o que faz com a bola, resolveu. É assim, e tem sido assim desde que a

bola começou a rolar neste país abençoado por Deus e bonito por natureza,

como dizia Jorge Benjor no tempo em que era apenas Jorge Ben.

Há muitos e muitos anos criamos por aqui um jogo de sutileza e malícia,

rebelde à disciplina tática, aos esquemas rígidos, e vimos que esse estilo

era bom. Surgia a escola brasileira. Escola que vinha do povo, valorizava a

firula, o drible, a ginga, a jogada individual, ou senão a tabela, os

deslocamentos, o jeito surpreendente de bater na bola. Ou seja, tudo aquilo

que não está no script, no catecismo, que não pode ser codificado, que vai

além do feijão-com-arroz, além da prancheta do técnico.

Claro que tudo mudou. Os esquemas se tornaram mais rígidos, exatamente para

deter os mágicos da bola – que, aliás, não nascem apenas no Brasil. Afinal,

não estamos aqui louvando o golaço do gringo Petkovic? Mas, apesar de todas

as mudanças, apesar de o futebol ganhar cada vez mais ares de uma ciência

exata, de uma disciplina de doutores letrados, acaba sendo sempre o craque

quem faz a diferença, que acaba reduzindo a pó num lance, às vezes num único

lance de uma partida, tudo aquilo que fora planejado para anulá-lo, para

detê-lo, para nivelá-lo à insignificância dos medíocres.

O que chamamos de beleza, no futebol? A graça do movimento. Pelé saltando

para uma cabeçada. Ademir da Guia conduzindo a bola. Garrincha, driblando

sempre para o mesmo lado. Zidane matando uma bola. Gérson dando um

lançamento. Robinho pedalando. Em seguida, vem a convicção de que nenhum

desses movimentos de alta plástica é inútil. Uma cabeçada de Pelé era fatal;

Ademir conduzia a bola em direção ao gol como se fosse um mágico que a

escondesse do marcador; Garrincha aboliu vários esquemas de marcação,

inclusive aquele da União Soviética, no mítico jogo de 1958, “os mais

fantásticos cinco minutos de uma partida de futebol”, segundo um cronista da

época. Com suas pedaladas sobre Rogério, Robinho conseguiu o pênalti que

abriu o caminho para a conquista do Campeonato Brasileiro de 2002. No

futebol, a beleza é fundamental. O Barcelona, que joga bonito, é, por esse

motivo, o melhor time do mundo.

E nem precisamos ir até lá, onde a beleza floresce regada a milhões e

milhões de euros. Podemos encontrá-la ainda por aqui, a preço módico, em

reais, no nosso pobre e explorado futebol. Não a vimos no golaço de Pet? Ou

no também maravilhoso gol de Obina, pelo Flamengo, um toquinho com a parte

externa do pé, de costas para a meta, primor de malícia e arte? O Santos de

2002 exibia um futebol maravilhoso, assim com o Cruzeiro de 2003, ambos

campeões brasileiros. A beleza dá bons resultados, senhores técnicos. Vamos

deixá-la aparecer?

PS: Um exemplo contrário de tudo o que defendi acima foi o ignóbil Ponte

Preta x Santos, no domingo, um dos jogos mais feios jamais vistos. Parecia

que estavam jogando com bola oval, de futebol americano, tamanha a

dificuldade para dominá-la. Chutões para todos os lados, ligação direta

entre defesa e ataque, lances primários. Quem foi ao Moisés Lucarelli

deveria ter seu dinheiro devolvido. Acabei o jogo irritado. Para combater a

depressão, peguei o meu DVD de Pelé Eterno e assisti a uma boa meia hora.

Para limpar a vista e dormir em paz.

19/9/2006