A bola procura o craque

É o que se diz por aí, não é? Hoje deu certo. No lance que definiu o jogo, a bola, chutada por Cortez na trave, procurou os pés de Lucas (impedido, é verdade) que mandou para o fundo da rede e decretou a vitória do São Paulo por 3 a 2 sobre o Santos.

De resto, Lucas foi o nome do jogo. Uma das suas melhores partidas pelo São Paulo, depois da mini saia justa com Leão. Um pouco de fricção não faz mal. Deixa alerta.

Foi um jogo interessante, e não apenas pela quantidade de gols. No primeiro tempo, um Santos em aparência cansado, parecia amplamente dominado pelo São Paulo, que poderia até ter goleado. Saiu com 1 a 0.

No segundo tempo, a história foi outra. Com um jogador a menos, o São Paulo viu o Santos apertar. E empatar, por duas vezes. No final, a impressão que se tinha era de que o time da Vila é que tinha mais probabilidade de vencer. O São Paulo só se defendia. Mas tinha o contra-ataque. E, num deles, o jogo foi decidido.

Foi merecido? Foi. Poderia ter dado empate, o Santos poderia ter conseguido seu gol e nenhuma dessas duas circunstâncias teria sido absurda. Mas deu São Paulo, o que premiou o time que jogou melhor a maior parte do tempo e nunca se entregou ou se conformou com sorte pior.