A crise e a esperança

Manda a tradição que a primeira coluna do ano fale em esperança. Não pretendo fugir à regra. Mas antes um preâmbulo. Estou de volta das férias e, portanto, carente de futebol por quase um mês. Ora, você dirá, e por que não se alimentou do futebol europeu durante as férias do brasileiro? E eu respondo: porque o futebol europeu não mata a minha fome. Mesmo que, me perdoe o paradoxo, eu deva reconhecer que o “futebol europeu”, enquanto tal, não existe mais. Existe um certo futebol multinacional, com forte presença sul-americana, jogado na Europa. Eu sou da velha escola. Gostava do futebol italiano, do inglês, do alemão…Eram estilos fortes. Eles não existem mais. Ficaram no passado. Hoje os campeonatos europeus não passam de uma mixórdia que, para os otimistas de sempre, atende pelo nome de globalização. Vejo um ou outro jogo dessa geleia geral e até sou capaz de admirar um time como o Barcelona, com seu jogo bonito e sua vocação ofensiva. Mas nada disso sacia a minha sede. Preciso do futebol brasileiro, esteja ele como estiver.

E aqui volto à esperança. Claro, para o futebol brasileiro voltar a ser o que era seria preciso que as regras do mundo fossem revogadas. E elas não foram revogadas. O que existe é certa instabilidade, esse solavanco do capitalismo, uma crise mundial que ninguém ainda sabe como e quando irá terminar. De qualquer forma, ela já fez as suas vítimas e não poupou nem mesmo mafiosos russos. Bem, vamos falar sério: quando até a máfia russa, que investe pesado em futebol, é atingida, é que a coisa é séria mesmo.

De qualquer forma, a capacidade de investimento dos miliardários europeus parece mesmo meio comprometida. Está todo mundo na moita e o dinheiro, que até um ano atrás, jorrava de fontes inesgotáveis e misteriosas, hoje anda curto. As compras estão parcimoniosas e muitos jogadores e clubes brasileiros, que já haviam feito planos mirabolantes, terão de recolocar os pés no chão.

Qual o efeito imediato sobre nós? Simples: muitos dos jogadores, que já estavam ensaiando o adeus há alguns meses, terão de ficar entre nós, pelo menos por um tempinho a mais. Hernanes, o craque do ano passado, talvez tenha de prolongar sua estadia no São Paulo. Kléber, que teve um mau ano, mas ainda é jogador da seleção do Dunga, parece que vai continuar na lateral esquerda do Santos. Os casos estão por aí e mesmo a mais vistosa contratação, a de Ronaldo pelo Corinthians, deve ter alguma coisa a ver com a situação econômica mundial. Se a grana estivesse correndo solta pela Europa ele não estaria por aqui, podem estar certos.

Com a crise, o desnível brutal entre Europa e América do Sul diminuiu um pouco. Com isso, talvez os nossos “craques” permaneçam um pouquinho mais por aqui. Ou voltem para cá, mesmo a contragosto. A não ser que eles, e os clubes, diminuam em muito suas pedidas. Como os negócios não estão saindo, pelo menos nos níveis de um ano atrás, talvez tenham de adiar o tão sonhado contrato europeu. Ou asiático, ou com o “mundo árabe”, etc.

Quem perde e quem ganha com isso? Ora, perdem os jogadores, seus agentes e clubes. Perde toda a ponta econômica do processo. O jogador perde o salário milionário em euros; o agente, sua comissão; o clube, a única saída para fechar o caixa no azul. Quem ganha? A ponta fraca do negócio futebol: a torcida, a galera, aquela que, como dizia Plinio Marcos, cansa-se de gritar na arquibancada sem jamais influir no resultado. Ou seja, ganhamos nós, que não tiramos do futebol um níquel sequer e a ele dedicamos apenas o investimento da nossa paixão.

Talvez, com essa crise, tenhamos campeonatos e torneios de nível melhor do que os do ano passado. Será, pelo menos, uma pequena compensação pelo preço que teremos de pagar pela crise mundial.