A era Corinthians

Ninguém lê o futuro, mas o Corinthians, com essa conquista do Mundial, tem tudo para começar uma época de hegemonia no futebol brasileiro.

Segundo pesquisa do Datafolha (leia post anterior) já empatou com o Flamengo como a maior torcida do Brasil. Está em ascensão; o Mengo, em queda.

O título mundial coroa quatro anos de administração muito competente. Podem dizer que teve sorte e influências poderosas na formação de um vento a favor, o que é verdade. Mas também é verdade que, sem um pouco de sorte, você não atravessa nem a rua para chupar um picolé do outro lado. Quando às influências, é sempre bom ter alguém do peso de Lula ao lado da gente. É, por mais que apanhe, o homem mais amado do país, ou pelo menos da maioria do país. O Corinthians deve muito a ele.

Quanto ao jogo, o Corinthians enfrentou o Chelsea à altura. Não ficou na defesa, esperando algum contra-ataque milagroso. Defendeu-se, atacou. Sofreu e teve em Cássio o seu grande jogador. Mas não foi só ele. O time, como um todo, jogou bem. É o mais europeu dos times brasileiros e, por isso, por esse realismo tático, é o melhor time nacional da atualidade. A vitória foi merecida. Se o Chelsea dominou em alguns momentos do jogo, o Corinthians dominou em outros. Num jogo difícil, duro, aproveitou a sua chance. O Chelsea desperdiçou as suas. Ou encontrou Cássio pela frente. Assim se ganha e assim se perde.

É o melhor do mundo? Claro. Ganhou o Mundial e isso não se discute. Disputou, segundo as regras da Fifa, com um dos finalistas e chegou à decisão contra o campeão europeu, que, lembremos, derrotou o Barcelona. Para alguns críticos brasileiros o Barcelona nem precisa entrar em campo porque é sempre o melhor. Não sou dessa opinião. Para mim, o jogo é jogado.

E, no jogo jogado, deu Corinthians, que é um time de investimento baixo em comparação ao miliardário Chelsea, do senhor Abramovich.

O dinheiro pode muito. Não pode tudo. Essa é a lição bonita do próprio futebol, o mais dinheirista dos esportes.

Parabéns.