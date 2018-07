A força da camisa

20/3/2007

Domingo, no campo do Ituano, havia uma faixa com os dizeres: “Quem mora no

interior, torce por time do interior’’. No entanto, a torcida do Santos

parecia maior do que a do dono da casa. Como estou passando férias no

interior do Estado tenho conversado com os moradores. E encontro entre eles

torcedores do Corinthians, do São Paulo, do Palmeiras e do Santos. Cabreúva,

a cidade mais próxima de onde estou, é reduto corintiano, me garantem. Será

verdade? Afinal, estamos próximos de Itu e Jundiaí e, desse modo, seria

“normal’’ que as pessoas torcessem pelo Ituano ou pelo Paulista.

O que deve acontecer, com freqüência, é o “duplo vínculo’’que a faixa no

campo do Ituano condena. O sujeito torce pelo time da sua cidade e, também,

por um dos grandes. Com o time da casa ele pode alimentar seu espírito

regional, que faz parte da nossa condição a despeito de todo esse papo

furado contemporâneo (somos locais e globais, me parece). Torcendo por um

dos grandes, aspira ser campeão, glória que não sonha para o time da sua

cidade. Será que é assim mesmo? Não sei.

O que sei é que este Campeonato Paulista estava se encaminhando para um

desfecho surpreendente, deixando de fora dois dos postulantes “naturais’’ ao

título, Palmeiras e Corinthians. E já se especulava quais equipes do

interior formariam o quarteto das semifinais que indica o campeão, ao lado

dos favoritos São Paulo e Santos. Poderia ser o São Caetano, mas também

Noroeste, Paulista ou Bragantino, que continuam na briga.

Acontece que, contra as expectativas, Corinthians e Palmeiras ressuscitaram.

O Palmeiras já entrou para o G-4. O Corinthians chegou perto da porta com a

vitória de ontem sobre o Noroeste. Vai lutar por vaga nesses jogos

restantes. Não me surpreenderei se conseguir: a força do Timão não pode ser

subestimada.

O jogo de domingo no Pacaembu foi mais uma prova disso. O Corinthians jogou

bem? Não. Nem o mais fanático gavião voaria tão alto. Aliás, o Corinthians

não joga bem. Joga feio, com pouca técnica e padrão tático oscilante. E, no

entanto, venceu um time muito mais bem montado, como é o caso do Noroeste.

Força da camisa? Sem dúvida. E, se conseguir mesmo chegar entre os quatro,

quem terá coragem de afirmar que será azarão diante dos hoje muito melhores

Santos e São Paulo? Eu não diria, porque entendo que superioridade técnica é

apenas um entre outros fatores que decidem jogos, em especial os decisivos.

A mesmíssima coisa pode ser dita do Palmeiras, com uma diferença: vendo o

Verdão atuar, nota-se que Caio Júnior já está conseguindo impor um padrão ao

time, com Martinez, Valdivia e Edmundo em grande fase. Se conseguir mesmo

ficar entre os quatro, quem vai dizer que o Palestra não será um dos fortes

candidatos ao título?

O fato é que, na reta final, Palmeiras e Corinthians parecem se agigantar

enquanto concorrentes mais bem montados, mas de menos nome, perdem terreno.

Onde os dois grandes buscam o fôlego que já não se esperava deles? Na

chamada “força da camisa’’, aquele patrimônio imaterial expresso pela

torcida fervorosa, títulos acumulados, grandes craques do passado, a

tradição, enfim. Por entorpecidos que estejam pelo culto ao deus mercado, os

jogadores, alguns pelo menos, acabam sentindo e absorvendo essa força e

conseguem dar aquele algo a mais em campo e fazer a diferença.

Quem achar que a camisa não joga, ignora do que é feito o futebol. Mas não

convém que cartolas e atletas contem demais com isso, pois camisa também se

honra e se alimenta.