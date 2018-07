A fragilidade dos fortes

19/8/2008

De vez em quando me ponho a pensar por que razão o esporte nos apaixona

tanto. Claro, não há uma resposta pronta, pois o assunto é mais do que

vasto. Infinito. E cada um terá suas hipóteses, mesmo porque não existe um

motivo único para gostarmos da prática esportiva. Podemos dizer que é a

beleza dos movimentos. Ou a adrenalina da competição. Ou o fato de que eles,

os atletas, de alguma forma nos representam quando vestem a camisa do nosso

clube ou as cores do nosso país. Há de tudo isso um pouco.

E há também a admiração, às vezes inconsciente, que sentimos por essas

pessoas tão bem dotadas, que conseguem proezas que mal sonhamos realizar com

essa nossa nossa massa física tão desajeitada e imperfeita em comparação com

a deles. De certa forma, os atletas representam um ideal estético, o que

remonta à antiga Grécia. E por isso se prestam tão bem à publicidade nessa

nossa sociedade mercantilizada e escrava da imagem. Não sonhamos nos igualar

a eles, mas podemos consumir os produtos que recomendam. Como se o fato de

beber determinado iogurte, ou vestir tal marca de equipamento esportivo nos

transformasse um pouco em semi-deuses.

Acho que muito do encanto da Olimpíada está nisso. Em vermos em ação atletas

como Michael Phelps, que parece um degrau acima do patamar possível da

condição humana – pelo menos dentro de uma piscina.

Mas acho que também nos apaixonamos secretamente pelo lado dramático do

esporte. E esse lado se revela bruscamente quando aqueles que não podem

falhar…falham, e o fazem lamentavelmente, como aconteceu com Diego

Hipólito e Daiane dos Santos. Outro dia me comovi com uma chinesinha da

ginástica, que errou um reles movimento e despencou de favorita ao ouro para

a 7ª ou 8ª colocação. Ou seja, ao limbo. O mundo da garota havia

literalmente caído. Há, nesse tipo de esporte, um limite milimétrico entre a

perfeição e o fiasco.

Mas o risco, na verdade, está presente em todas as modalidades esportivas,

incluindo a nossa favorita, o futebol. Talvez o momento mais agudo em que

essa hora da verdade se manifesta seja na cobrança de pênaltis. Muita gente

fala em “loteria dos pênaltis”, mas discordo. Loteria implica acaso, sorte,

pura chance, como ganhar um cara ou coroa com uma moeda perfeita – 50 % para

cada lado. Nada disso. Pênalti pode ser treinado, tanto pelos cobradores

como pelos goleiros. Mas o que talvez defina melhor uma decisão seja o

equilíbrio emocional – essa capacidade de manter o desempenho em nível

ótimo, mesmo sob forte pressão.

Foi isso, talvez, que derrubou Diego Hipólito, a chinesinha, Daiane e tantos

outros. Eles realizam esses movimentos milhares de vezes, à perfeição. Vale

apenas aquele feito na prova, diante do público e das câmeras. E,

principalmente, diante de si mesmo. Como manter-se impassível nessa hora

decisiva? É o que nos perguntamos quando vemos um atleta triunfar, superar

seus limites, ou bater um pênalti de cavadinha, displicentemente, jogando

numa pelada, como fez Zidane na final da Copa do Mundo. Esse mesmo Zidane

que, pouco tempo depois, encerraria sua carreira com a cabeçada no peito de

Materazzi. Controlou-se num caso, perdeu a cabeça em outro. Como entender?

O erro dos fortes nos aproxima deles. É quando se tornam humanos. Demasiado

humanos, como dizia um filósofo de vastos bigodes.