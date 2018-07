A graça da coisa está na torcida

9/10/2007

Muita gente achava que, em função da superioridade do São Paulo, o desfecho

do Campeonato Brasileiro seria chocho, sem graça como cerveja quente ou pão

dormido. Eu mesmo tinha essa impressão. Mudei de idéia. Acontece que a luta

pelas vagas da Libertadores está muito acirrada. E a batalha contra o

descenso também. Só não vejo é muita gente fazendo questão da tal

Sul-Americana. Até prova em contrário, essa “luta” reside apenas na retórica

dos comentaristas. Aliás, abrindo um parêntese, parece muito fácil fazer

esse torneio “pegar” – bastaria que sua conquista valesse uma vaga na

Libertadores do ano seguinte. Aí sim, vocês iriam ver como todo mundo ia

querer participar.

Mas, enfim, acho que nem é tanto a disputa pelas vagas da Libertadores e

contra o rebaixamento o que vem esquentando um campeonato cujo líder guarda

(ainda) grande distância em relação ao segundo colocado. É a torcida que

anima essa reta final. Ou pelo menos algumas delas. Sem falar nas sempre

aguerridas galeras do Grêmio e do Inter, no Sul, e as do Nordeste, sempre

fervilhantes, foram as do Corinthians e do Flamengo que mostraram sua força

na semana que passou.

Ora, são os dois mais populares do País. E ambos com times e campanhas nada

animadores. O Corinthians continua na zona de rebaixamento e o Flamengo

vegeta em insignificante 13º lugar. Tecnicamente, são duas lástimas. E, no

entanto…que festa linda fez a torcida do Mengo na vitória contra o São

Paulo no meio da semana. E como foi bonita, pá, a festa corintiana no

triunfo sobre o líder no domingo. Talvez seja coincidência que as duas

torcidas tenham resolvido apoiar para valer seus times contra o virtual

vencedor do Brasileirão 2007, com entusiasmo tal que pareciam ser eles,

corintianos e flamenguistas, que estavam a caminho do título e não o

adversário.

Coincidência ou não, derrotar o campeão, carimbar a faixa do vencedor, tem

gostinho especial e sempre foi um dos grandes prazeres de quem não pode

chegar em primeiro. Uma consolação, dirão os objetivos, mas, enfim, o

futebol também é feito dessas compensações simbólicas. E, claro, na fria

matemática, os três pontinhos que corintianos e flamenguistas contabilizaram

às custas do São Paulo bem que podem ajudar em suas posições na tabela.

Motivos para comemorar não faltavam. Afinal, os dois eram zebras absolutas,

mesmo que as pessoas viessem com aquela frase antiga de que clássicos são

clássicos, e vice-versa. Será que rivalidades históricas equilibram equipes

desiguais?

Porque mais notável ainda que o resultado é que as torcidas tenham

acreditado na vitória e incentivado seus times. Essa fé tem poucos paralelos

na experiência humana. Ou não é contra toda a lógica supor que um time como

o do Flamengo possa ganhar do São Paulo? Ou que um Corinthians em crise

profunda possa realizar proeza como aquela no Morumbi, com o já histórico

gol de Betão no finalzinho do jogo? É a crença no sobrenatural, em estado

bruto.

Em meio à emoção, não faltam lances cômicos. Nenhum deles, imagino, se

compara à volta de Cuca ao Botafogo. O técnico saiu depois da derrota para o

River Plate e assumiu Mário Sérgio, que dirigiu o time em três jogos e

perdeu os três. O que se faz? Traz-se de volta o Cuca, como se nada houvesse

ocorrido. Não sei bem por quê, mas sinto que esse episódio diz muito sobre o

nível gerencial dos clubes no Brasil