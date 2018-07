Não sei e ninguém sabe quem vai ser campeão paulista. Mas desde já se pode

dizer que a novidade deste ano não é o Corinthians de Nilmar, o Palmeiras de

Edmundo, o São Paulo de Rogério Ceni ou o Santos de… bem, em falta de

craques, de Vanderlei Luxemburgo. A grande novidade do Paulistão-2006 é o

Noroeste de Bauru.

Não apenas porque, passada mais da metade do campeonato o Norusca continua

lá, rondando a ponta da tabela, mas porque o faz jogando bem e bonito. A

partida mais agradável a que assisti neste fim de semana foi aquela que o

Noroeste perdeu para o Palmeiras por 3 a 1. Perdeu, como poderia ter

empatado ou mesmo ganhado. Não é que tenha jogado de igual para igual com o

grande da capital – jogou melhor. Atacou mais e de forma consistente.

Esbarrou ora na falta de pontaria dos atacantes ora no goleiro Sérgio, que

fez uma partida à altura de São Marcos, o titular. Mas o Noroeste atacou,

atacou e atacou.

Aprendo agora que a folha de pagamento do Norusca é R$ 300 mil por mês, que

é o salário de Tevez no Corinthians e menos do que o Luxemburgo ganha no

Santos. Aprendo também que há o temor na cidade de que esse belo time seja

uma chuva de verão, que passa e se desmancha rapidamente. Bem, se for assim

ele não será uma exceção, porque a falta de continuidade tem sido o mal

maior do futebol brasileiro, em clubes “grandes” ou “pequenos”.

De qualquer forma, dure enquanto durar, o fenômeno Noroeste terá sido um

refresco nesse início de temporada. Para quem já anda de bode com

celebridades que atuam na Europa, e aparecem por aqui apenas para vender de

celulares a contas bancárias, é sempre um alívio ver um time formado por

pessoas que se ocupam tão somente de jogar bola. E o fazem com categoria e

aplicação, colocando os grandes contra a parede. Salve o Norusca.

ESTILOS

Na contramão do Noroeste, o Santos colhe seus pontinhos com um sistema

defensivo ultrafechado. Com elenco mediano, Luxemburgo mantém o time entre

os primeiros, mas contraria toda a tradição do clube. Tradição? É isso aí:

clubes têm tradição de jogo, e a do Santos vem do tempo de Pelé, revivida

depois na era dos Meninos da Vila e, finalmente, na curta primavera de Diego

& Robinho.

A torcida passa esse ideal de jogo de uma geração para outra e cobra a sua

aplicação no time atual. A tradição do Santos é o toque de bola refinado e a

força do ataque. E ela foi descartada, pelo menos por enquanto. Montando um

novo time, Vanderlei optou pelo futebol de resultado, no qual 1 a 0 é

goleada.

Isso não quer dizer que tradições não possam ser mudadas com o tempo. A

tradição do Corinthians, forjada em anos de sofrimento, é a raça. Mas a

torcida se adaptou bem ao jogo mais equilibrado, de posse de bola, de Carlos

Alberto Parreira. A tradição do Palmeiras, pelo contrário, era o jogo

clássico e cadenciado da Academia. Mudou para um estilo mais aguerrido na

era Felipão. Hoje, quando o time não vai bem, a torcida verde cobra raça –

como fazia a do Corinthians. Parreira e Scolari comandaram em períodos

vitoriosos. E são as vitórias seguidas que permitem algo tão grave como a

mudança de uma tradição. Isso é possível enquanto os times ganham. Depois o

rio tende a voltar ao seu leito.

PARREIRA

Assisti ao Parreira no Redação SporTV. O técnico é ave rara no universo do

futebol – educado, culto, dotado de bom senso. É fácil concordar com quase

tudo o que diz. Sobra, ao menos para mim, alguma coisa que não desce.

Parreira é fã de boleiros tarimbados, no que concordo. Na entrevista, elogia

uma modalidade específica da experiência. Cita Adriano, que apesar de jovem

já tem vários anos de Europa. Cita Robinho, agora ungido pela camisa do Real

Madrid. Cita Cicinho, já melhor depois que deixou o São Paulo. Parece que a

experiência de jogar em times brasileiros não conta. O jogador nasce quando

atravessa o Atlântico. Para ele, Pelé e Garrincha devem ter sido jogadores

incompletos.

28/2/2006