A hora do Leão

6/3/2007

Nós vivemos a época das opiniões definitivas. O que não deixa de ser

curioso, porque também é a época do relativismo e, desse modo, até como

reação, as pessoas opinam rapidamente, entrincheiram-se em suas “verdades

pessoais” e fecham a cabeça para tudo o que possa contrariar sua pequena

verdade. No mundinho do futebol não é diferente.

Por exemplo, já se formou o consenso de que o Leão é um técnico superado. É

a caça a ser abatida. E não faltam motivos para isso. Primeiro, o rendimento

do time do Corinthians, muito abaixo do que se esperava. Verdade que, visto

de perto, o Timão tem um elenco sofrível, mas será tão destoante da medíocre

média nacional? Tenho minhas dúvidas. Em todo caso, não era para o

Corinthians estar fazendo essa campanha péssima no Paulistão. A tendência,

então, é responsabilizar o técnico, como se a bagunça administrativa do

clube nada tivesse a ver com o que se passa dentro de campo.

Segundo, Leão tem se incompatibilizado com árbitros e se queixado

sistematicamente de que seu time é prejudicado. Verdade. Mas, devemos

refletir sobre esse ponto. Quem aí não está de acordo sobre a terrível

fragilidade da arbitragem brasileira? Acontece que futebol é esporte de

macho e, então, queixar-se, mesmo que de maneira justa, pode parecer

fraqueza, desculpa esfarrapada, coisa de gente ranheta e mesquinha.

Por último, e isto é fatal, Leão se indispôs com a imprensa, chegando ao

absurdo de cometer uma indelicadeza machista com uma repórter. Bem, no tempo

da comunicação de massa, brigar sistematicamente com quem produz o

noticiário não pode ser considerada a política mais inteligente para um

homem público.

Com tudo isso, Leão construiu para si a imagem de uma figura rígida e

antiquada. Sua reação depois do clássico com o Palmeiras só veio

consolidá-la. Se desta vez não criticou a arbitragem (e como poderia, depois

do baile que levou?), não perdeu a viagem e voltou a sua artilharia para um

adversário – Valdivia. Sim, o meia chileno que atormentou a defesa

corintiana com seus dribles, foi alvo de crítica velada de Leão, porque seus

dribles poderiam ser interpretados como menosprezo ao adversário. Pode? No

país do futebol criticar alguém por mostrar habilidade?

Tudo isso leva a crer que Leão seja um caso perdido, não é? Porém (e sempre

há um porém, como dizia o grande Plínio Marcos) por que não podemos ter a

humanidade de pensar no Leão de poucos anos atrás? Refiro-me ao Leão que

treinou o Santos de 2002 e revelou ao País os talentos de Elano, Alex,

Renato, e da dupla Diego e Robinho. No contato com esses garotos criativos e

irreverentes, Leão rejuvenesceu, abriu-se, mostrou senso de humor antes

insuspeitado. Para acompanhar os jovens, tornou-se ele mesmo jovem. Recebi

um e-mail outro dia, dizendo assim: “Também, com esses jogadores, até eu…”

Certo, mas o chefe que deixa aparecer o talento é talentoso ele próprio.

Chefes medíocres costumam reprimir tudo que seja diferente do usual. Leão

teve a coragem de abrir-se ao novo e esse mérito ninguém lhe tira.

Eu fico pensando se, nesse momento de solidão, convivendo entre Dualibs e

Duprats, não seria legal para o Leão relembrar essa primavera santista. Não

com saudosismo, porque a nostalgia não leva a nada e nem as situações se

repetem, mas como fonte de inspiração. Bom humor, criatividade, alegria

podem não resolver tudo, mas tornam a vida melhor e mais digna de ser

vivida. Além disso, a alma leve é mais lúcida e pensa melhor. Leão e o

Corinthians precisam dessa leveza mais do que tudo.