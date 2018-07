A invenção que faz a diferença

Tenho a impressão de que não houve nenhum jogo memorável no final de semana.

Mesmo assim, certos lances chamaram a atenção. Por exemplo, alguns toques de

bola de Tevez no chocho 1 a 0 do Corinthians contra o América. Ou os dois

passes de Romário no também insosso 1 a 1 entre Vasco e Botafogo. Ou o

golaço de Diego Tardelli na pouco empolgante vitória do São Paulo por 2 a 1

sobre o União São João. São momentos que, se não valem o espetáculo, pelo

menos o justificam.

Tevez jogou menos do que a expectativa criada para a sua estréia. Carlos

Alberto esteve melhor do que ele. Mas, quando teve a bola nos pés, o

argentino disse a que veio. Deixou Carlos Alberto na cara do gol, jogada que

originou o pênalti e a vitória do Corinthians. Em outros lances, mostrou que

procura soluções originais para os problemas da partida, o que é a marca dos

jogadores diferenciados. Ele cria o imprevisível; quer dizer, é antídoto

contra a mesmice e o tédio do jogo.

O mesmo se pode dizer de Romário, tido como acabado para o futebol. E talvez

esteja mesmo, se você levar em consideração que uma partida de alto nível

exige um estado atlético de que o Baixinho já não dispõe. Mas o que vale

mais? Um maratonista capaz de correr 90 minutos sem alterar o ritmo da

respiração ou aqueles dois passes para o Alex Dias, um dos quais redundou no

gol do Vasco? Pura arte.

Diego Tardelli, atleta de talento mas de carreira irregular, vem fazendo um

excelente início de campeonato. Já anotou cinco gols em quatro jogos. E o de

domingo foi uma pintura, um chute indefensável de fora da área, no ângulo.

Romário está em fim de carreira e, quando parar de fato, terá seu lugar de

honra como um dos grandes do futebol pentacampeão. Tevez é jovem, mas já

consagrado. Foi eleito o melhor da América do Sul e todo mundo conhece seu

desempenho, pelo Boca Juniors e pela seleção argentina. Tardelli é ainda uma

promessa.

Os três são jogadores que costumamos chamar de “polêmicos”. Gostam da noite,

gostam de mulher, falam o que vem à cabeça, não costumam baixar a crista

como colegiais pegos em falta. São bad boys assumidos, ainda que Tardelli

esteja interpretando o papel de aluno comportado na escolinha do professor

Leão. Sem comparar um com o outro, diria que esses rebeldes trazem para o

campo de jogo a centelha da invenção. São o sal da terra num futebol já meio

burocratizado pelo excesso de profissionalismo.

MENOS UM

A invenção se complementa com a objetividade tática, virtude de que Elano é

exemplo acabado. Ele não jogou bem na sua partida de despedida do Santos, o

medíocre 1 a 1 contra a Portuguesa Santista. Talvez traído pela emoção do

adeus, ficou aquém de si mesmo. Afinal, é (era) um dos jogadores mais

regulares do Peixe. Desconfio que a torcida sentirá sua falta. Elano era

chamado de curinga da Vila porque sabe jogar em várias posições. Atuou de

volante, quebrou o galho na lateral-direita e, na falta de um especialista,

brincou como centroavante. Mas sua melhor função é a de meia avançado, que

arma o jogo e se transforma rapidamente em terceiro atacante. Chuta com

eficiência, dribla bem e é solidário, pois tem o ego sob controle. Versátil

e taticamente útil, vive aos 24 anos o auge da carreira. Vai sumir no

Shaktar Donetsk da Ucrânia, com US$ 3 milhões de consolo no bolso, segundo

se noticia. O Santos fica com US$ 7 milhões. É muito? É pouco? Depende do

ponto de vista. Para ele, pode ser o início da “independência financeira”,

expressão predileta dos boleiros patrícios. Para o clube, um reforço no

caixa. Mas para o time é muito ruim. Sem ele, o Santos fica mais fraco. E o

futebol jogado no Brasil, mais pobre.

1/2/2005