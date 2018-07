A legião estrangeira

Há cenas recorrentes que as TVs têm mostrado e perturbam meu sono. Final de

jogo entre Brasil e França. Ronaldinho cumprimenta efusivamente Zinedine

Zidane. Robinho vem quase correndo para o beija-mão do craque da partida e

se atira no pescoço de Zizou para lhe dar os parabéns. Corte para a

arquibancada do estádio em Frankfurt, onde uma torcedora, desolada, chora a

derrota ao lado do marido. Soube depois que o Cris foi ao vestiário francês

participar da festa. Tudo isso é fair play ou outra coisa? Essa seqüência de

imagens e fatos diz tudo, torna quase redundante qualquer comentário.

Pela primeira vez em sua história, a seleção brasileira jogou com 100%, ou

quase isso, de jogadores que atuam na Europa. Dos convocados, apenas três

reservas – Rogério Ceni, Ricardinho e Mineiro – jogam no Brasil. Essa

primeira experiência com uma seleção totalmente “estrangeira” também quase

não pede comentários. Seus resultados, sua atitude e maneira de jogar falam

por si sós.

Temos o hábito, no Brasil, de ruminar as Copas perdidas, e desta vez não

será diferente. E o que podemos aprender desta Copa da Alemanha? Por

exemplo, que não podemos nos fiar na pseudo-realidade criada pela

publicidade? Esperamos de Ronaldinho Gaúcho um desempenho de super-herói,

como se a Copa do Mundo fosse a continuação de um comercial da Nike. Antes

dela, foi comparado a Pelé. Por que não nos revoltamos com esse absurdo?

Esperamos de Kaká a fibra e o espírito de grupo de um autêntico jogador

europeu, um “uomo squadra”, como dizem na Itália, onde ele estaria na

reserva caso jogasse como na seleção. Esperamos que a obsessão por recordes

individuais estimulasse jogadores realizados, como Cafu, Ronaldo e Roberto

Carlos, e que essa motivação resultaria em benefício para o grupo. Nos

fiamos no preconceito de que o interesse individual produz o bem coletivo.

De onde tiramos essa ficção? Esperamos pela orquestra afinada daquela outra

peça publicitária, o tal do “Joga bonito”, sem lembrar que para estar

afinado e jogar bonito dentro de campo é preciso trabalho, treino,

dedicação. Esperamos, esperamos, esperamos. A culpa também é nossa. Somos

culpados pela nossa inocência.

Deveríamos ter tido a lucidez de enxergar o que existe por trás de tanta

badalação, de tanto oba-oba, de tanta enganação, de tanta vaidade. Esperamos

que saísse futebol desse grupo imaturo, cheio de brinquinhos, adereços,

mechinhas nos cabelos e bandanas de grife, de plumas e paetês, de relógios

de pulso que custam mais que um apartamento, de sapatilhas coloridas. Cadê a

boa e velha chuteira preta? Saiu de moda?

Deveríamos ter assumido, com coragem, a dura opção de não crer. Ah!, mas

como é difícil ser lúcido no Brasil. Quantos cronistas não foram execrados

por escrever ou dizer o que estava na cara de todo mundo desde o início da

Copa – que o Brasil não estava jogando bulhufas? Só faltou acusar de

impatriótico quem via os defeitos da seleção. Ou nem isto faltou, porque

também foi dito. Como se os críticos estivessem torcendo contra a seleção,

quando apenas diziam ou escreviam o que todos estavam vendo.

E o que “aprendemos”, para valer, com esta Copa perdida? Que não adianta

colocar na seleção um técnico que não tenha o menor apreço pelo futebol

brasileiro? Lembrem, para ficar apenas em um episódio, que Parreira foi

grande incentivador da saída de Robinho do Santos para o Real Madrid, pois

isto seria “bom para ele e para a seleção”. Aprendemos que não adianta

formar uma seleção de estrelas mimadas se estas não mostram qualquer amor

pela camisa que vestem? Aprendemos que é preciso primeiro cuidar da

qualidade do jogo aqui dentro do Brasil para que a seleção seja expressão

desse futebol e não daquele que se joga na Europa? Será que nós, cronistas,

e a CBF aprenderemos isto algum dia? Ou vamos continuar com esse ufanismo

tolo de dizer que aqui “brotam talentos” como couves e portanto podemos

deixar os clubes à míngua e exportar quantos pudermos para depois reuni-los

e formar uma bela seleção “brasileira”?

Todos já haviam dito e escrito que esta seria a primeira seleção

“estrangeira” (assim, entre aspas) que iria disputar uma Copa do Mundo. Pois

bem, basta tirar as aspas da palavra na frase anterior para entender

basicamente o que aconteceu. A seleção é mesmo estrangeira. Tornou-se

estranha a nós. Não vibrou, não teve gana nem fibra, e nem mesmo sofreu com

a derrota, pelo menos não como nós e a torcedora na arquibancada de

Frankfurt sofremos. O resto é conversa mole. Ou silêncio e pausa para

reflexão.

