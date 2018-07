A Mangueira e a bola

20/2/2007

Beth Carvalho foi enxotada de um carro alegórico da Mangueira. Ela, que é

uma das figuras históricas da verde e rosa, havia pedido para sair no carro

pois não tinha condições físicas de atravessar a avenida a pé. Mas o

carnavalesco da escola entendeu que ela iria atrapalhar a estética do carro

alegórico. Além de Beth Carvalho, toda uma ala da comunidade mangueirense

viu-se banida do desfile, sem maiores explicações. É gente do morro, ninguém

iria dar pela falta dela.

A Mangueira não é a única escola a dar um chute de bico em sua história.

Anos atrás, a Velha Guarda da Portela foi barrada para não causar atrasos no

desfile.

As escolas hão de ter suas razões. Velhinhos são lentos e os desfiles

tornaram-se cada vez mais acelerados. Além disso: há muito o carnaval

tornou-se privilégio de endinheirados, turistas e celebridades. O povo, se

quiser, que veja na TV. E desfile, caso ainda sobre espaço nas alas. Porque,

afinal, quem são Beth Carvalho, os veteranos da Portela ou algumas anônimas

passistas para o pessoal dos camarotes das cervejas? Não passam de intrusos

nessa festa de arromba de siliconadas, elencos globais e celebridades,

instantâneas ou não. Mudou o perfil do carnaval.

Como está mudando o perfil da outra arte genuinamente brasileira, o futebol.

“Genuinamente” brasileira, eu disse? E já me corrijo, pois nem carnaval nem

futebol foram inventados por estas plagas. A origem de ambos se perde na

poeira dos tempos e das geografias. Mas aqui foram reinventados. Ganharam

nova vida, estilo e força, numa espécie de criativa reinterpretação

tropical. Antropofágica, diria Oswald de Andrade. O futebol tornou-se

pentacampeão do mundo. O carnaval é vendido, nas agências de turismo, como o

mais sensacional do planeta. Alguma qualidade deve ter.

Mas quando futebol e carnaval se tornaram, no Brasil, as forças que são, ou

eram? Quando saíram das mãos (e pés) da elite e foram apropriados pelo povo

simples, pelos negros, pela arraia-miúda da sociedade. No tempo em que o

futebol era diversão privativa de branquinhos grã-finos não produziu nada de

memorável. Foi preciso que trabalhadores e descamisados dele se apropriassem

para que pudesse emergir o gênio brasileiro nos pés do mestiço Friedenreich,

dos negros Domingos e Leônidas, nas gerações pioneiras que abrasileiraram o

rígido jogo inglês.

Quanto ao carnaval, foi o binômio samba-morro que lhe deu a feição artística

que hoje se conhece e se encontra em involução. Tivesse ficado nos bem

comportados corsos e bailes de salão da belle époque, como surgiria gente

como Carlos Cachaça, Nelson Cavaquinho, Cartola, para ficar apenas em três

nomes da Estação Primeira de Mangueira?

É nessa reinvenção popular que futebol e carnaval no Brasil forjaram sua

energia. Força que é, também, sua fraqueza na era do show biz em escala

mundial.

O futebol, globalizado, vive da exportação dos seus talentos maiores. No

plano interno, não falta quem proponha a elitização dos estádios como forma

de financiar o espetáculo: “o futebol é para quem tem dinheiro para consumir

no estádio”, dizem, com todas as letras. No carnaval, é o que se vê: a

arquibancada pertence a quem pode pagar ou é suficientemente famoso para

entrar na boca livre dos camarotes. Na passarela, o pessoal do morro

comparece para dar uma cor local, mas apenas se não atrapalhar a presença de

celebridades tão familiarizadas com o samba no pé como com a física

quântica.

Carnaval e futebol, renascidos no Brasil como formas de afirmação da arte

popular, vivem agora sua fase inversa. O povo está sendo desapropriado

daquilo que criou e “convidado” a ver de longe a festa que outrora lhe

pertencia. Pensando bem, o que mais se poderia esperar de um país campeão da

exclusão social?