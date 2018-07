A máquina de fabricar ilusões

6/2/2007

Previsível, mas foi preciso acontecer o primeiro clássico para que

tivéssemos futebol de nível no Campeonato Paulista. Previsível porque, mesmo

com as grandes equipes depauperadas, é nelas que se encontram os poucos bons

jogadores em atividade no País. Previsível também porque esse resto de

qualidade desperta com a rivalidade ancestral de times que começaram a jogar

no início dos tempos. Palmeiras e Santos, os dois grandes times paulistas

dos anos 60, e que se enfrentam desde 1915, fizeram um clássico digno de

futebol pentacampeão do mundo.

Foi, com sobras, o melhor jogo da temporada até agora. Seis gols numa

partida cheia de nuances, alternativas táticas, boas jogadas individuais.

Alguns personagens também se destacaram, positiva ou negativamente. Edmundo,

tantas vezes dado como carta fora do baralho, inclusive (e talvez

principalmente) por palmeirenses, jogou um magnífico primeiro tempo. Do

outro lado, o também veterano Antonio Carlos não foi bem. Ambos haviam

atuado juntos, no Palmeiras da Parmalat. Durante o jogo, Edmundo,

malandramente, conseguiu cavar, em cima de Antonio Carlos, o pênalti que

quase dá a vitória para o seu time. Dois grandes atores do jogo.

Enfim, o futebol em seu conjunto saiu ganhando com esse encontro no Parque

Antártica. Nele, houve lances bonitos, jogadas polêmicas, alternância de

domínio das equipes. Enfim, tudo isso de que é feito um desses jogos que não

se esgotam em seus 90 minutos e são discutidos e rediscutidos pelos

botequins da vida. Quando perguntavam a José Lins do Rego o que ele,

escritor importante, ia fazer no estádio, respondia: “Divertir-me, digo a

uns. Viver, digo a outros. E sofrer…” O futebol é um dispositivo inventado

para provocar emoções.

A TRISTEZA DO FUTEBOL

E esse dispositivo não funciona sem a paixão dos torcedores. Sem ela, não

haveria o sentimento agônico que faz o coração parecer sair pela boca nos

momentos mais tensos de uma partida. Nem esse sofrimento atroz transformado

em euforia no gol e na vitória. Nem a depressão da derrota. Imagine uma

torcida burocrática, que vai a um estádio somente para ver uma partida bem

jogada cujo resultado lhe é indiferente. Um tédio, não?

Mas, provavelmente, sem a paixão tribal dos torcedores também não existiriam

as cenas deprimentes vistas nas imediações do Parque Antártica, em Nova Lima

e na Itália, onde a briga entre torcidas do Palermo e do Catania causou a

morte de um policial de 38 anos.

Ninguém sabe direito como enfrentar a violência ligada ao futebol.

Tolerância zero? Estádios com apenas uma das torcidas? Câmeras de

vigilância? Leis draconianas? Fim das torcidas organizadas?

Bem, essas brigas sempre existiram. Há registros de um formidável

quebra-quebra nos anos 20 num jogo entre paulistas e cariocas. Até mocinhas

participaram da depredação do antigo Parque Antártica. Hoje é pior. Um

detalhe chama a atenção nas cenas do conflito de domingo antes do clássico:

um dos brigões tira sua maquininha fotográfica digital do bolso e registra o

quebra-pau. Era a lembrança que ele queria levar daquele jogo e

provavelmente iria repassá-la para os amigos pela internet. Vivemos na época

da imagem e os egos desses idiotas se alimentam (também) da visibilidade que

ganham com atos anti-sociais.