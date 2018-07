A maré vermelha e a praia

Durante a semana passada estive a trabalho no Rio Grande do Sul e pude

acompanhar de perto a conquista da Libertadores pelo Internacional. Os

gaúchos, quer dizer, metade deles, estão nas nuvens até hoje. Para se ver:

sábado de madrugada eu estava comendo um fondue num restaurante em Gramado,

quando soa o hino do Inter, parte dos freqüentadores se levanta e canta,

enquanto o garçom justifica: “Pois é, doutor, estamos festeando até agora.”

Têm motivos de sobra para “festear”, quem vai negar? Ganharam um título que

entra para a História, conquistado em dois grandes jogos, equilibrados,

decididos na técnica e na raça. Um futebol que deveria ser a regra e não a

exceção em país como o Brasil.

Bom, e o que deveria estar fazendo o Inter, já que ganhou o direito de

disputar o Mundial de Clubes no Japão? Segundo manda o bom senso, mesmo na

euforia da vitória deveria estar se reforçando para pegar o campeão europeu,

o Barcelona, seu provável adversário na final. Mas não. Nem bem acabou a

Libertadores e o Inter já promove o saldão: vendeu o zagueiro Bolívar, o

lateral Jorge Wagner, o volante Tinga e acaba de negociar a jóia da coroa, o

atacante Rafael Sobis. Desmontou a defesa, enfraqueceu o meio-campo e abriu

mão do jogador mais criativo do time. Só isso.

Para comparar: o Barcelona, ao invés de vender, saiu às compras. Contratou o

italiano Zambrotta e o francês Thuram, ambos para a defesa, além do atacante

islandês Gudjohnsen, que atuava no Chelsea.

Qual dos dois está se preparando melhor para a provável final do Mundial

Interclubes? Quem já era bom e se reforçou ou quem ainda pensa que por aqui

“brotam talentos” e então encontrará facilmente substitutos à altura dos que

partiram? Quem vai melhor? Aquele que mantém sua base e a fortalece, ou

aquele que destrói o que construiu com tanta dificuldade? Você responde,

amigo leitor.

Certo, o presidente Fernando Carvalho já havia dito que precisava vender

jogadores para equilibrar as contas. Mas que futebol é esse, em que mesmo os

clubes mais bem administrados precisam se desmanchar para fechar o balanço?

Para sair do vermelho, o Inter da maré vermelha pode acabar morrendo na

praia.

Sempre que assisto a esse tipo de situação (a mesma todos os anos) fico

pensando na falta que faz uma instituição realmente interessada no futebol

brasileiro e que, sem demagogia, discutisse e tentasse reverter esse modelo

exportador irresponsável. Claro, a CBF, que nada tem a ver com o futebol

praticado no País, continuaria dedicada à sua seleção, cuja lucratividade

não deve ter despencado junto com o futebol apresentado na Copa. Afinal, o

que a move é o aparato publicitário e, como se diz, nasce um trouxa a cada

minuto. Em estimativa conservadora.

Aliás, a nova seleção de Dunga tem servido bastante bem à causa da

exportação precoce de atletas. Convocou uma vez, o cara já está vendido.

Aconteceu com Sobis agora, mas já havia sucedido com Jônatas, ex-Flamengo,

que nem foi convocado pela segunda vez. Bastou figurar na primeira lista do

Dunga para ser negociado com o exterior. E assim o mundo gira e a Lusitana

roda. Ou vice-versa.

Desmanches à parte, Inter e São Paulo continuam os melhores times e um deles

deve ficar com o título do Brasileiro, se é que existe alguma lógica no

futebol. Não vejo adversários capazes de ameaçá-los.

Inter deveria estar se preparando para a final com o Barcelona no Japão.

22/8/2006