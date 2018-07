A parte (ainda) visível o iceberg

8/7/2008

Não sei se a notícia é verdadeira ou especulação, mas todo o meio esportivo

fala da hipotética proposta de 94 milhões de euros do Chelsea por Kaká. Quem

vai dizer que é impossível? Afinal, o cofre de Abramovich parece mesmo sem

fundo. E sabe-se lá de onde vem tanta grana. Aliás, ninguém quer saber, nem

a torcida do Chelsea e muito menos a Grã-Bretanha, onde o russo mora e

investe.

O fato é que, verdade ou especulação, com uma cifra dessa ordem ficamos

aqui, nos trópicos, pensando que o que existe hoje não é apenas uma tremenda

diferença econômica entre a Europa e os países exportadores de boleiros,

como os da América do Sul e África. Não. O que há é algo diferente, mais

grave e mais profundo – é o descolamento completo das cifras do futebol em

relação ao mundo real.

Virou delírio. Não se trata de saber se Kaká, Cristiano Ronaldo ou qualquer

outro jogador “vale” quase 100 milhões de euros. Nessa linha de raciocínio

quanto não custaria um Garrincha? Zico? Maradona? Pelé? Inútil perguntar,

porque não se trata mais de uma questão de qualidade, ou, pelo menos, não é

apenas isso. É que os números são tão exorbitantes que parecem se referir a

um capital do Banco Imobiliário, aquele joguinho que, em outros países, se

chama Monopólio, creio. Dinheiro de fantasia, fabricado em fundo de quintal,

sem limites, sem critérios, sem conseqüências. Concorrer com esse tipo de

coisa já não dá mais pé. Nem hoje e nem nunca.

E outro fato – já que falamos deles – é que o futebol ficou à mercê dessa

ilha da fantasia. É um cassino tão maluco que parece improvável arriscar-se

nele, e muito menos confrontá-lo. Do nosso ponto de vista, parece um mundo

de ficção científica, das altas finanças, movimentos de cifras feitos pelo

computador, no mouse, à velocidade da luz, cercados de tramóias impensáveis,

coisas assim.

E, no entanto, o mundo da bola, esse mundo concreto e esférico, está

sujeito a tudo isso. Em certa medida, torna-se também essa coisa impalpável,

enigmática, feroz, com a qual mal sonhamos a cada vez que entramos num

estádio para ver uma simples partida entre dois times de carne e osso, onze

para cada lado, bola redonda, duas traves, e só. Já não é mais só isso. Pelo

menos a partir de certo nível, o jogo, em si, é apenas a parte visível do

iceberg. Mas então o futebol deveria ir para as páginas de economia do

jornal? Ou faria parte do noticiário policial, em certos casos?

Bem, acho que a nossa luta é exatamente essa – enxergar o futebol naquilo

que ele tem de envolvente, belo e representativo, como jogo, sem deixar que

desapareça atrás da cortina de fumaça do hipercapitalismo da bola. É um

exercício de disciplina e até mesmo de abstração. Alternar nosso olhar entre

o campo de jogo e tudo aquilo que o rodeia. Ignorar esse extra-campo seria

um ato de alienação. Deixar que ele interfira demais no jogo seria matar a

nossa paixão pelo futebol.

Por exemplo: ao analisar o atual momento do Campeonato Brasileiro não

podemos esquecer que os times dependem do que vai sobrar depois da malfadada

“janela européia”. O Brasil é como um supermercado onde eles vêm comprar

baratinho aquilo de que precisam. Mas precisamos evitar que esse pensamento

nos impeça de sentir a magia de um gol como o de Diego Souza. Somos, como

diz o escritor uruguaio Eduardo Galeano, mendigos de um instante de beleza

no futebol, venha ele de onde vier.