A parte que cabe aos jogadores

24/6/2008

Havia suspeita de que o time do Palmeiras faria corpo mole devido ao atraso

de salários. Engano. O Palestra foi a São Januário e enfiou dois gols no

Vasco. De outro lado, havia esperança de que o Santos mostraria alguma coisa

depois de uma intertemporada de treinos começando às 7h da manhã. Outro

engano. O Santos foi massacrado em casa pela frágil equipe do Goiás. Se

houve corpo mole foi na Vila e não em São Januário.

Mérito de Vanderlei Luxemburgo, que soube manter o leme firme, mesmo nessa

situação que sempre gera tensão em um elenco? Sim, provavelmente, mas apenas

em parte. Culpa de Cuca, que não conseguiu dar padrão mínimo de jogo até

agora, e nem mesmo concedeu à torcida o conforto de um time lutador? Sim,

mas em parte.

Falando nisso tudo, mais uma vez toco nesse assunto – a excessiva

importância que damos aos técnicos, na vitória como na derrota. Por isso

eles se transformaram em semideuses cujas palavras são ouvidas como a

revelação das tábuas das leis. E também por isso são transformados com tanta

facilidade em bodes expiatórios.

Tudo isso também está acontecendo na seleção. Claro, Dunga nem de longe

mostra capacidade ou currículo para dirigir a seleção brasileira. Seus

defeitos são tão óbvios que provoca tédio lembrá-los. Mas, enfim, será que

suas limitações tão evidentes explicam toda a mediocridade dessa seleção? Ou

devemos buscar as razões do futebol pífio exatamente naqueles que o praticam

em campo? Por exemplo, será que ainda colam desculpas como as que dizem que

eles vêm da desgastante temporada européia? E a turma que anda correndo

feito louca na Eurocopa, onde joga?

Então vamos parar com essa conversa fiada, que cai tão bem junto às torcidas

ditas organizadas. Não adianta trocar técnico se o elenco não tiver

qualidade e fibra. Sem esses dois quesitos não se faz um time. São condições

básicas. Não estou aqui subestimando o papel de um técnico, que deve agir

como planejador tático, organizador e, eventualmente, motivador do grupo.

Desde que o grupo se preste a ser motivado, naturalmente.

Não foi Luxemburgo quem encarou sozinho o Vasco em casa. Foram os jogadores

do Palmeiras que, mesmo submetidos a essa circunstância inaceitável no

futebol profissional, mostraram que estão procurando alguma coisa maior para

o clube. E, no fim das contas, para eles mesmos.

Já na seleção, o que se nota é o profundo desinteresse em vestir aquela

camisa amarela que, em outros tempos, foi o sonho maior de todo garoto que

um dia chutou uma bola na rua. Não mais. Parece que a seleção passou a ser

objetivo secundário, um tanto tedioso, uma obrigação a ser cumprida que os

faz se deslocarem de seus paraísos europeus para esses chatíssimos e

perigosos países do Terceiro Mundo onde tiveram a má sorte de nascer.

Em outra escala, é também o que se viu na Vila. Não sei se Molina, Tabata,

Marcinho Guerreiro, Wesley, um dia deixaram o videogame de lado e pararam

para refletir que estão vestindo camisas que já foram de um Pelé, de um

Coutinho, de um Zito, de um Dorval, de um Pepe. Será que já ouviram falar

nesses nomes? Será que sabem que, além de terem sido magníficos jogadores,

eles também ralavam muito em campo?

Precisamos parar de transformar treinadores em heróis ou vilões. Vamos

devolver aos jogadores a parte de responsabilidade que lhes pertence.