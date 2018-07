A política do pão de queijo *

Amigos, nada como um jogo de verdade para renovar nossa fé no futebol. Refiro-me, de fato, não a uma, mas a duas grandes partidas, justamente as semifinais da Copa do Brasil. Numa delas, o Cruzeiro confirmou seu favoritismo e passou à final ao empatar com o Santos na Vila Belmiro por 3 a 3. Na outra, o Atlético-MG virou contra o Flamengo, derrotando-o por 4 a 1, quando havia perdido por 2 a 0 no Rio. Haja heroísmo.

Estive na Vila e assisti ao sofrido (do ponto de vista santista) empate. O Santos chegou a fazer o placar que lhe permitiria passar para a final, 3 a 1, mas acabou tomando dois gols e caiu da competição. Em Minas, tudo foi mais dramático ainda. O Flamengo, que já tinha dois gols de vantagem, fez mais um, mas acabou levando a goleada que o alijou da final. Todo mundo acho que já sabe disso, mas convém lembrar. O Atlético, na fase anterior, havia despachado o Corinthians nas mesmas condições. Havia perdido por 2 a 0 no Itaquerão, tomou mais um gol em casa, mas conseguiu a inacreditável proeza de virar o jogo para 4 a 1, o placar de que precisava. Se isso já é difícil de acontecer uma vez, imagine duas. É coisa de time iluminado, como parece ser o caso do Galo.

Enfim, agora é lá com os mineiros, nessa bonita decisão do pão de queijo, que começa amanhã. O que interessa, a todos, é o processo pelo qual chegaram a isso. Ou seja, através de dois jogos de futebol extraordinários, que, naquela quarta-feira, redimiram a memória cambaleante do futebol pentacampeão do mundo. Foi como se provássemos, a nós mesmos, que ainda podemos jogar bola como sempre fizemos. Com classe, com arte, mas também com emoção e raça. Esses foram sempre os nossos fundamentos. Futebol ofensivo e jogado com paixão.

No fundo, independentemente de qual seja o time de nossa preferência, sabemos todos que a final da Copa do Brasil ficaria melhor se disputada entre os dois times de Belo Horizonte. Claro, torcemos por nossos times e baseamo-nos naquele grau de imponderabilidade que é próprio do futebol. O Santos esteve a dez minutos de se classificar para a final e, talvez, não fossem alguns erros individuais, lá estaria. O mesmo se pode dizer do time carioca. Não seria nenhuma aberração termos Santos e Flamengo na decisão. Mas, como apreciadores do esporte, sabemos que atualmente são os mineiros que praticam o melhor futebol do País. Eficiente, moderno e bonito de se ver. Existem diferenças entre os dois times. O Cruzeiro me parece mais frio, cerebral e paciente na espera dos erros do adversário. Ataca com método e regularidade. O Atlético é um tanto mais passional. Joga mais por espasmos que por precisão e, quando o faz, é avassalador. São dois estilos diferentes e essa diversidade apenas acrescenta mais tempero à final, além daquele vindo da ancestral rivalidade que mantêm como times tradicionais da mesma cidade. Desse modo, a Copa do Brasil, que durante muito tempo ocupou posição secundária no calendário, rivaliza, em interesse, com a reta final do Brasileiro, competição em tese mais nobre. E na qual os dois times também são protagonistas.

Essa volta da emoção e do futebol bem jogado é um desfecho melhor do que poderíamos esperar para 2014, ano francamente sofrido para o futebol brasileiro. Ano de Copa do Mundo e vexame dos 7 a 1. Ano sem qualquer representante na final da Libertadores e portanto ausente do Mundial de Clubes. Que a maneira como estão jogando Cruzeiro e Atlético nos sirva de inspiração para reconstruir o prestígio do futebol brasileiro. Que as ideias inteligentes propostas pelo Bom Senso FC não se transformem apenas em boas intenções sem consequências práticas. E que se encontre uma maneira de o futebol brasileiro em seu conjunto voltar a ter a presença internacional que acabou perdendo.

Só vejo um jeito de isso acontecer. Jogando bonito, para a frente, à brasileira. Como Cruzeiro e Atlético estão fazendo.

* Coluna publicada na versão impressa do Caderno de Esportes do Estadão