A Ponte caiu?

29/4/2008

Tudo leva a crer que sim. A oportunidade da Ponte Preta era fazer o

resultado no primeiro jogo, em seu campo, e depois tentar administrar a

vantagem no Parque Antártica. Isso, na teoria. Porque, na prática, todo

mundo sabia que o Palmeiras tinha a vantagem desde o início. Time melhor,

treinador que faz a diferença, enorme tradição em títulos, etc. E a Ponte

entrava desfalcada do seu meio de campo criativo, sem Elias e Renato, e mais

o zagueiro César. Era muita coisa para superar diante de um adversário que é

mesmo superior. Sabia-se que, apesar do fator campo, o Palmeiras era

favorito, mesmo para esta primeira partida. E assim foi. O próprio técnico

Sérgio Guedes admitiu que seu time, sem armadores, se tornou previsível.

Time previsível é presa fácil na selva do futebol.

Esses jogadores devem voltar para o segundo jogo. Mas então, ao que tudo

indica, será tarde demais. E o Palmeiras terá saído de uma fila de nove anos

sem títulos. Começa a encostar no Corinthians em número de títulos paulistas

conquistados. Luxemburgo, com sete campeonatos paulistas, chega perto do

recordista, o velho Luis Alonso Perez, o Lula, que tem oito, do tempo em que

comandava o Santos de Pelé & Coutinho.

Talvez com o time titular em campo a Ponte ofereça um espetáculo melhor.

Dificilmente reverterá a vantagem do Palmeiras, que agora é de dois gols.

Mas poderá vender caro a derrota e terminar honrosamente com o título de

vice, quem sabe carimbando, por antecipação, a faixa do campeão. Pode vencer

o campeonato? Pode. Mas então o jogo entraria para a história como uma das

grandes catástrofes do futebol contemporâneo. Do ponto de vista palmeirense,

é claro. Para a Ponte, seria a maior façanha da sua história.

Em condições normais de temperatura e pressão, o Palmeiras vence também o

segundo jogo e começa com o pé direito seu trabalho de reformulação de

mentalidade. Com Luxemburgo à frente e uma parceria forte na retaguarda, o

Palmeiras volta a ser aquele time temido, como é de sua tradição desde a

antiga Academia até a era Parmalat. Nos últimos anos, os rivais se

acostumaram a ver no Palmeiras uma espécie de irmão mais fraco, meio provin

ciano, às vezes até meio folclórico com seus times de jogadores medíocres e

dirigentes arcaicos. Parece que esse tempo passou, embora os ares do passado

às vezes retornem com gases misteriosos no vestiário e não menos insondáveis

apagões no estádio – como lembrou Ugo Giorgetti em sua deliciosa coluna de

domingo.

Do lado da Ponte: mesmo que não ganhe o título, como tudo faz crer, fica com

saldo positivo no banco. Montou um belo time, de futebol vistoso e

eficiente. Se tivesse na reta final a pegada que teve no início, talvez a

história fosse diferente. Gostei do trabalho do técnico Sérgio Guedes, uma

cara nova em meio a esses figurões chatos, presunçosos e mal-humorados.

Montou bem o time e motivou de maneira adequada os jogadores. Falou sempre

em tradição e na força da camisa de um clube que, se não contabiliza

títulos, tem muito lastro acumulado – nada menos que 107 anos de história.

Num mundo melhor seria possível pensar que a Ponte Preta iria conservar seus

principais jogadores e se reforçar ainda mais para chegar aos títulos que

ainda não tem. Na vida real, o mais provável é que os destaques saiam para

clubes maiores, talvez até para o exterior, e o trabalho tenha de ser

começado do zero novamente. Os clubes brasileiros e, em especial, os mais

fracos do ponto de vista econômico, são obrigados a reinventar a roda a cada

temporada.