A poupança da bola

Considerando que foi a rodada da poupança, até que o futebol jogado não foi

dos piores. Para começar, 33 gols, 3,3 por jogo, boa média para um país que

ainda se considera o melhor do mundo na arte da bola. Mesmo poupando

titulares, o São Paulo fez um ótimo segundo tempo para arrasar o Santa Cruz

no sábado. O Santos jogou 25 minutos para ganhar do Palmeiras no clássico de

domingo. E, mesmo entrando com o time reserva, o Vasco fez o suficiente para

empatar com Fluminense, o carioca que anda jogando bem e bonito e já andou

sendo chamado de time da moda. Já o Corinthians, também na poupança de

jogadores, se deu mal e perdeu em Campinas para a Ponte Preta.

Resultado: mesmo com essa rodada atípica, o Campeonato Brasileiro cumpriu a

tabela com certa graça, enquanto os times se preparam para os confrontos

decisivos na Libertadores e na Copa do Brasil. Evidentemente é muito cedo

para fazer prognósticos (sempre é cedo), mas muita gente já dá os cinco que

lideram a tabela, e mais o Corinthians, um pouco abaixo, como os únicos e

verdadeiros candidatos ao título brasileiro. Assim, os ungidos seriam

Santos, Fluminense, Internacional, São Paulo, Cruzeiro, mais o Timão. Tudo

bem, mas, para falar como Garrincha, será que combinaram com os russos, quer

dizer, com os adversários?

Cabe lembrar que esses mesmos times eram os favoritos no prognóstico da

maioria dos cronistas, antes de o campeonato começar. A exceção é o

Palmeiras, bem cotado no início e agora na posse isolada da lanterna e com

aproveitamento zero no Brasileirão. Repito o que já disse: o Palestra não

tem elenco tão fraco a ponto de estar nessa situação, mesmo que momentânea.

Alguma coisa estranha ocorre com esse time. Tão estranha quanto a declaração

de Edmundo depois do jogo contra o Santos, dando a entender que seus

companheiros estiveram apáticos durante a partida. Não vi isso em campo.

Houve esforço. Acho que mais uma vez o Palmeiras foi vítima da média de

idade elevada da equipe. Como no jogo anterior entre os dois, o Santos soube

cansar o adversário no primeiro tempo e aproveitar-se disso no segundo. O

lance do segundo gol, em que Reinaldo deixou para trás um exausto Gamarra, é

sintoma do estado físico do Palestra.

Por isso é preocupante o segundo encontro com o São Paulo pelo direito de

avançar na Libertadores. Na primeira partida, o Palmeiras conseguiu jogar

com o coração e sustentar o empate que ninguém esperava. Como se comportará

no segundo? Acho, com todo o respeito, que entra como zebra nessa decisão.

Não uma zebra daquelas clássicas, com todas as listas, mas é claro que o São

Paulo tem mais time, joga em casa e é favorito. Na verdade, o Palmeiras só

tem uma chance – jogar com inteligência, raça, dedicação integral. E mesmo

assim é difícil.

A tarefa do Corinthians parece mais realizável. Não será fácil, devido à

catimba (que faz parte do futebol, sim senhor) e também à qualidade técnica

do River. Mas não é impossível achar um golzinho em pleno Pacaembu para

vingar-se de um rival que já o desclassificou na mesma competição e por isso

está entalado na garganta da Fiel. Time por time, sou mais Corinthians. Mas

o futebol, se sabe, não se define apenas pela técnica. Fosse assim, o Real

Madrid não perdia para ninguém.

Já o Santos terá parada indigesta como buchada de bode diante do Ipatinga

pela Copa do Brasil. Os 2 a 1 sobre o Palmeiras podem ter sido a chamada

vitória de Pirro, aquele general da antiguidade que depois da batalha ganha

à custa de grandes perdas disse assim: “Mais uma vitória como essa e estamos

perdidos.”No caso, o custo dos três pontos foi a contusão de Reinaldo. Não

que Reinaldo seja um Pagão ou um Coutinho. Mas jogar precisando de gols, e

depender de Geilson e Magnum, é de tirar o sono de qualquer um. Para os

santistas, recomendo a serenidade de um monge budista amanhã à noite.

2/5/2006