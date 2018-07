A seleção e o presidente

9/9/2008

PARIS

Estou fora do Brasil e não consegui ver o jogo da seleção contra o Chile. Li

os jornais pela internet e, segundo comentaristas que respeito, o Brasil

jogou no ataque, com garra e criatividade. Pelo menos em boa parte do tempo.

Era o que todo mundo queria. O que todo mundo cobrava. Só que a seleção não

aceita cobranças. A não ser… A não ser que elas venham do próprio

presidente da República.

O caso repercutiu até na Itália, onde eu estava na semana passada. Saiu

matéria grande no Corriere della Sera, motivada pela resposta irada de Julio

Cesar a Lula. Lula havia dito que faltava garra a nossos jogadores. E, pior,

que Messi era atualmente o melhor do mundo, mas quando perdia a bola corria

atrás do adversário, tentando retomá-la. Enquanto isso, os “nossos” ficavam

de braços cruzados. Alguém aí discorda? Lula disse ainda que os jogadores

iam embora cedo do Brasil e talvez fosse melhor formar uma seleção com

atletas que atuassem no País. O goleiro discordou de tudo, claro. E, falando

em nome da corporação, disse que, nesse caso, seria melhor o presidente se

naturalizar argentino e torcer pelo Messi e pela seleção dos hermanos. Deixo

aos leitores as conclusões sobre a oportunidade desse desabafo de Julio

Cesar. Mas soube que as palavras do presidente foram lembradas por Dunga,

que estava com a cabeça a prêmio, antes do jogo contra o Chile. Usou a “fala

presidencial” com a sabedoria que não mostrou em outras ocasiões e com isso

parece ter motivado os jogadores.

Bem, não sabemos se foi isso que botou os nossos queridos boleiros para

correr atrás da bola e disputá-la com certa disposição. Repito: não vi o

jogo. Mas, pelos relatos, produziu-se aquele fenômeno que já conhecemos, e

de antigos carnavais: a seleção rende melhor quando desafiada. Quando todos

a consideram favorita vem aquele vexame anunciado. Portanto, depois do

fiasco na Olimpíada, o que a camisa amarela precisava era de um pouco de

pimenta, de adrenalina e tempero, para que o pessoal descesse do pedestal e

jogasse um pouco de bola.

Mas as palavras de Lula vão além, a meu ver. Elas não simplesmente refletem

exatamente o que pensa o homem da rua, que não tem nada a ver com

conveniências nem com o pensamento politicamente correto. Mas esse mesmo

desabafo do presidente-torcedor recoloca em pauta uma questão importante

nessa época de globalização do esporte e, em especial, do futebol: a quem

pertence a seleção? Talvez não precisemos tombá-la como bem público, como

propôs recentemente um político, para lembrar que a seleção pertence, de

direito, ao povo brasileiro. É um valor simbólico que ele cultua, ou

cultuava. E que, em outra época, o ajudou a construir um sentimento de

identidade nacional.

Mas, se de direito, a seleção pertence ao povo, de fato ela é usufruto de

gente muito diferente. Em primeiro lugar, da CBF, que explora avidamente sua

marca e a “desnacionalizou” até o limite do intolerável. Raramente a seleção

joga no País para aquela que, em tese, é sua torcida. “Nossa casa” não é o

Maracanã, mas o Emirates Stadium, em Londres. Os jogadores não parecem dar a

mínima para a camisa amarela, embora, claro, digam o contrário. Há exceções,

mas, para a maioria, parece que a seleção não passa de, como eles dizem

também dos clubes que os lançam, uma “boa vitrine”. Diga-se o que se quiser,

mas com mentalidade dessas não se faz equipe vencedora.

Portanto, parece que o cutucão presidencial valeu. Pelo menos por um jogo. O

que a seleção precisaria, para voltar a ser grande como já foi, seria

mudança radical dessa visão de mundo mercantilista. Mas conseguir isso já é

bem mais difícil.