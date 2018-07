Não sou muito de ficar comentando comportamento de jogador. Acho que são adultos e devem ser tratados como qualquer profissional.

No caso, ao faltar ao treino, ele se comportou mal – e como profissional do jogo da bola. Como já tem muitos antecedentes, a coisa ficou feia. A torcida perdeu a paciência e manifestou-se contra ele no jogo de ontem contra a Portuguesa. Jogo do qual ele foi afastado por sua falta profissional. A diretoria parece disposta a livrar-se dele antes do fim do contrato.

Tempos atrás, saudei Adriano quando marcou aquele gol contra o Atlético-MG. Achei que poderia ser o símbolo de um renascimento. Acho que não foi.

Em viagens à Itália, acompanhei más fases de Adriano, então contratado pela Internazionale, e com problemas de álcool e de noitadas. Escrevi pedindo força ao “Imperatore”.

Enfim, tenho simpatia por Adriano e sempre torci por ele.

Mas Adriano parece mesmo ser aquele tipo de pessoa que joga contra si mesmo. E perde.