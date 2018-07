Agora é o Chelsea, Corinthians.

O time inglês atropelou o mexicano Monterrey. Foi como tirar doce de uma criança, se me permitem a imagem batida e politicamente incorreta nos dias de hoje.

O Chelsea fez 3 a 0 com facilidade e então relaxou. Os mexicanos só fizeram seu golzinho de honra no final da partida.

Não dá nem para lembrar a famosa frase mexicana: jugamos como nunca, perdimos como siempre. Não jogaram nada, essa é a verdade.

Agora, é pensar na final do domingo. O Chelsea é um bicho papão? Não é. Mas o fato é que o Corinthians nunca mais repetiu as performances de quando ganhou a Libertadores. Relaxou, no mau sentido do termo. Dá mais espaços e não parece ter a mesma consistência de antes. Pelo menos foi o que se viu na suada vitória sobre o Al Ahly. Era para ter atropelado, como o Chelsea atropelou o Monterrey.

Isso não quer dizer que tudo esteja perdido. Ou que vá sofrer um revés vergonhoso como o do Santos diante do Barcelona. Primeiro, porque o Chelsea não é o Barcelona, embora o tenha vencido na Champions. Segundo, porque o Corinthians, embora tenha jogado mal contra os egípcios, não foi ao Japão tão mal preparado como o Santos no ano passado. Há o aspecto psicológico também. O Corinthians é mais guerreiro, com perdão do trocadilho em cima do atacante. Dificilmente vai se ver alguém pedir autógrafo ao adversário, como aconteceu ano passado. Aquilo sim foi uma vergonha.

Se é para apostar, aposto num jogo equilibrado. Com ligeiro favoritismo do Chelsea. Mas acho que motivação corintiana é maior. Isso costuma fazer a diferença, a não ser quando o desequilíbrio técnico é grande (não é) ou quando se cometem erros fatais. Vamos ver.