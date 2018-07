Ainda é possível?

Amigos são-paulinos me perguntam: dá para virar? Dá, respondo. E não digo

isso para confortá-los, tadinhos. É pura verdade: por que o São Paulo não

pode, digamos, fazer um mísero golzinho no tempo normal, igualar tudo, ir

para a prorrogação e nela ganhar, ou mesmo levar a decisão para os pênaltis?

É muito possível sim, embora todos saibam que é difícil, em especial se o

Inter jogar como na bela partida que fez no Morumbi. Assim, se o São Paulo

inverter a vantagem e ganhar seu quarto título de Libertadores amanhã, será

uma verdadeira façanha. Vale lembrar: façanhas acontecem.

Para quem como eu não tem nada a ver com a coisa, ou seja, não é nem

são-paulino nem colorado, e não está secando nenhum dos dois, sobra a

expectativa de um belo jogo de futebol amanhã à noite no Beira-Rio. Tão bom

quanto o do Morumbi, se não for pedir muito. Para quem, depois da Copa,

andava com fome de ver um futebol de homens, bem jogado e disputado com

vontade e brio, aquele jogo foi um verdadeiro banquete.

Mostrou não apenas que estão disputando o título sul-americano os dois

melhores times do Brasil, mas que, apesar de tudo, o futebol jogado por aqui

ainda pode ser belo e competitivo. Apesar de tudo, repito.

O que é bom no futebol é que nenhum jogo se resolve de véspera. Nada está

predeterminado, ou escrito nas estrelas, ao contrário do que andou

insinuando o próprio técnico Abel Braga um dia desses. Como não sou místico,

acho que a história se escreve mesmo é naqueles 90 minutos, ou 120, se for o

caso. E uma partida de futebol é tão complexa, tão cheia de variantes,

dependente da técnica, da tática e também da psicologia, mas igualmente do

acaso, do acidente, e da falta de lógica de certas coisas que acontecem e

põem a perder todo um planejamento, por minucioso que seja. Por isso, a

maneira mais fácil de quebrar a cara é fazer previsões em futebol, por

óbvias que possam parecer. A própria imprevisibilidade desse esporte, que em

tantos aspectos imita a vida, garante sobrevida e esperança ao São Paulo.

De qualquer forma, é óbvio que o Tricolor terá de sair para o jogo, em busca

do resultado, expondo-se mais. E o Inter, se tiver cabeça fria, poderá

esperar o momento certo para dar o bote e resolver a parada de vez. Mas

conseguirá ser tão racional, jogando diante da sua torcida? De uma torcida

que espera há tanto tempo um título como esse, que encerraria de vez uma das

gozações prediletas dos gremistas? É ver para crer. Querem um palpite? Não

dou. E não por medo de errar, pois erros são da vida e a esta altura do

campeonato já aprendi a conviver com eles. É que quem dá palpite vira

escravo dele. Ao invés de torcer por um time, ou aproveitar a beleza do

jogo, fica torcendo (ou torcendo-se) para ter razão. E fazer questão

absoluta de ter razão em tudo é uma das melhores maneiras de estragar a

surpresa e a imprevisibilidade da própria vida. Vamos então ver o que esse

jogo nos oferece, sem expectativas ou preconceitos. Quanto a mim, quero

apenas emoção e bom futebol. O resto é detalhe.

MEA CULPA? JAMAIS

Na entrevista ao jornal O Globo de domingo, Parreira abre alguma coisa dos

bastidores da derrota na Alemanha. Se não acrescenta muito, pelo menos

admite que mandarins do time se apresentaram obesos, que é difícil lidar com

gente mimada que chega à concentração de Porsche ou de jatinho, que faltou

motivação, etc. Ou seja, deu razão a todo mundo que criticou a seleção por

esse aspecto. Disse também que esta deveria ter treinado pelo menos um pouco

no Brasil para “sentir o clima da torcida”. Coisas assim. É por isso que no

Brasil nunca se resolve nada.

Sempre se buscam atenuantes e ninguém assume a responsabilidade por seus

atos. Falta radicalismo, ao contrário do que se pensa – e isso significa ir

à raiz das questões. O essencial vai para debaixo do tapete. Porque, se

houve erro de planejamento, como ele no fundo admite, quem bolou esse

planejamento?

15/8/2006