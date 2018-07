28/11/2006

Um antigo filósofo dizia que a única lição da história é que não se aprende

nada com as lições da história. Acho a frase boa, às vezes acredito que seja

verdadeira, outras não. De qualquer forma, faz parte da natureza humana

tentar tirar ensinamentos da experiência passada mesmo que seja para cometer

os mesmos erros no futuro. No futebol não é diferente e sinto que, ao fim de

cada campeonato, nos sentimos tentados a refletir sobre aquilo que deu certo

e o que não deu com clubes, jogadores, torcidas, jornalistas – enfim todos

esses elementos de que se compõe o chamado mundo do futebol.

O problema são as generalizações. Como o São Paulo foi campeão, podemos

achar que estamos diante de um modelo único a ser seguido. Tudo bem, o São

Paulo é competente mesmo, mas será que é o único que está certo e apenas com

ele devemos aprender alguma coisa de útil? Nesse caso, o que deve fazer um

clube que não tenha o capital acumulado, um estádio do tamanho do Morumbi

(que é uma forma de capital) etc.? Deve desistir de ser competente? Ou pode

buscar a competência de outra forma?

Por que não olhar, por exemplo, para o trabalho feito pelo Paraná, sob o

comando do também competente Caio Júnior? Caio dirigiu um time infinitamente

mais barato que o do tricolor e está chegando nas primeiras posições de um

campeonato disputado como o Brasileiro de 2006. Duvido que o mérito seja

exclusivo do técnico – deve haver toda uma estrutura que concorre para o bom

desempenho dos jogadores em campo.

Outro exemplo que deve ser visto com carinho: o Grêmio, de Mano Menezes, que

chega em 3º lugar e entra na disputa direta da Libertadores. Outro time pelo

qual se dava pouco, egresso da Segunda Divisão, e se transformou numa das

forças deste campeonato.

Outro caso também vem do Sul: é o do Internacional, que manteve uma base do

ano anterior, venceu a Libertadores, desmanchou essa base em seguida, mas

soube se reconstruir para chegar em segundo no campeonato. Quando vejo esse

time jogar seu futebol fluente e ainda por cima revelar um possível talento

como Alexandre Pato, fico me perguntando se não falta um tantinho assim de

ambição a mais para que o Inter chegue ao topo do mundo. Em Tóquio ele nos

dará a resposta, mas convenhamos, com Rafael Sóbis e Tinga tudo seria mais

fácil.

Exemplos negativos também não faltam. Por exemplo, será que o sucateamento

dos dois times de Campinas não pode nos ensinar algo sobre o que não fazer

em termos de gestão esportiva?

Será que o Palmeiras, que escapou do descenso com as calças na mão e a

contribuição decisiva da Ponte Preta, que fez questão de cair, não poderia

tirar algumas lições deste ano de 2006? Será que a goleada humilhante que

levou do Inter neste domingo, dentro de casa, não será suficiente para

demonstrar, como se ainda fosse preciso, que sua estrutura administrativa

arcaica deve ser implodida sem mais demora?

Será que o Cruzeiro, uma das grandes decepções deste ano, entendeu que para

ser um grande clube não basta ser um entreposto de negociação de jogadores?

Será que o Corinthians que, com um time caro, flertou longo tempo com o

rebaixamento, terá aprendido que não vale a pena se meter em aventuras como

a da MSI para financiar sonhos de conquista? Talvez tenha aprendido, mas

quando vejo que o Flamengo, já classificado para a Libertadores, sonha

herdar a MSI e seus jogadores de ouro (ouro de tolo, talvez), fico pensando

que aquele velho filósofo, afinal, pode ter mesmo razão.