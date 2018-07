Assinou, tem de cumprir *

Não vejo qualquer objeção possível ao título do Ituano. Foi limpo, conquistado no campo, sem qualquer contestação. Mais ainda: na soma dos dois jogos, foi de fato melhor do que o Santos. Ganhou com méritos a primeira partida e, na segunda, soube jogar com o regulamento na mão e levar a decisão para os pênaltis, quando teve mais equilíbrio do que o adversário e levou o título. Ponto final.

Há o lado maravilhoso da coisa, sem dúvida. O Ituano, em tese, ganha seu segundo título paulista, mas este é o que vale de fato, pois o primeiro foi conquistado sem a presença dos grandes. O de 2014, não. Todos, o Trio de Ferro da capital e mais o gigante do litoral, estavam na disputa. E foram sendo engolidos, um a um. É uma conquista que fica para a história. Parabéns sinceros.

Porém (e sempre há um porém, como dizia Plínio Marcos), essa bela vitória do mais fraco sobre o mais forte não pode eclipsar os problemas do Campeonato Paulista e do futebol brasileiro em geral. Marco Polo Del Nero já declarou que gostou da fórmula, da qual, diz ele, todos também gostaram e, por isso, pretende repeti-la. Todos quem, cara-pálida? Eu, por exemplo, não gostei. Não gostei nada. Achei-a uma droga, como escrevi aqui mesmo, na primeira coluna deste ano dedicada ao Campeonato Paulista. Portanto, tenho todo direito de reclamar. Direito que os diretores do Santos não têm, porque, a exemplo do que fizeram todos os dirigentes dos outros clubes, assinaram a fórmula e se comprometeram a segui-la. Assinou, cumpriu.

Não adianta, portanto, dizer que o Santos teve dez pontos a mais do que o campeão, maior número de gols, a melhor campanha e que chegou às finais sem qualquer vantagem a não ser mandar o jogo decisivo em seu estádio. Ora, como o Santos abriu mão até desse privilégio em favor da renda maior do Pacaembu, não tem nada a reclamar. Dez pontos a mais e, portanto, “campeão moral” de uma hipotética disputa por pontos corridos? Ora, o campeonato não é por pontos corridos! Qualquer objeção desse teor não passa de choro de mau perdedor. Cabe ao Santos tocar a bola pra frente, mas sem perder a chance de refletir sobre o que aconteceu. Acima de tudo, pesar a relação custo-benefício de suas contratações mais badaladas.

O que vale para o Santos vale mais ainda para os outros grandes, que foram ficando pelo caminho prematuramente. E isso num ano em que nem a desculpa da Libertadores esteve à sua disposição, já que nenhum paulista se classificou para o torneio continental. Vexame total.

Apesar dos apelos à reflexão diante do fracasso, o calendário brasileiro reserva pouco tempo para grandes meditações dos clubes sobre seus destinos e desatinos. Amanhã mesmo o Santos entrará em campo contra o Mixto, de Mato Grosso, pela Copa do Brasil. E, no sábado, começará o Campeonato Brasileiro, que terá nove rodadas até ser interrompido pela Copa do Mundo. Durante o mês de junho, só teremos cabeça para a Copa e para a seleção, esperando-se que ela vá longe no torneio. Mas aí já se trata de outra história, com a presença dos melhores jogadores do mundo, etc.

Por enquanto, vamos nos ocupar das nossas modestas disputas domésticas, das quais o Campeonato Paulista é o caso exemplar. Tido como o de melhor nível técnico entre os Estaduais, o Paulista foi de uma nulidade futebolística completa. Custa crer que alguém, em sã consciência, festeje sua suposta qualidade, a emoção, a fórmula “original” de disputa, etc. Foi medíocre de cabo a rabo, da cabeça aos sapatos. Não há nada a festejar.

Mas qual dos Estaduais se destacou? O Campeonato Carioca, até há alguns anos tido como o mais inventivo com seu sistema de “dois torneios em um”? Mal das pernas, com pouco público e menos técnica, terminou melancolicamente com um gol do Flamengo em impedimento escandaloso e a frase lapidar do goleiro Felipe: “Roubado é mais gostoso”. Certamente Felipe é cidadão exemplar e acha que a corrupção dos outros deve ser combatida sem tréguas. Não é nem um pouco original nessa malandra duplicidade ética. Nada mais brasileiro.

* Coluna publicada na seção de Esportes do Estadão