O Atlético jogou melhor que o São Paulo.

O fato é que, tirando a malícia de Ronaldinho no primeiro gol, o Atlético mereceu a vitoria por 2 a 1.

Dominou no primeiro tempo e conseguiu se segurar bem no segundo, quando o São Paulo reagiu. Tanto assim que o técnico Cuca disse que ” teve medinho” de que o Tricolor empatasse. Chegou perto mesmo, com aquele chute do Ganso que quase entrou.

Mas, no todo, e jogando em seu estádio, o Atlético fez melhor.

E Ronaldinho foi decisivo. Com dois passes certeiros, decidiu o jogo.

Por que não joga sempre assim?

Coisas do mundo, minha nega, diria o mestre Paulinho da Viola. Não somos donos de nós mesmos e nem sempre fazemos o que desejamos, embora queiramos o melhor.

A regularidade é privilegio de poucos e não dura a vida toda. Oscilamos, qual folha ao vento.