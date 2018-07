Autoridade ou autoritarismo?

Que os juízes de futebol precisam manter sua autoridade em campo não se discute. O jogo é acirrado, de contato, com regras sujeitas a interpretações – quer dizer cada lado pode dizer que tem razão. Por isso se precisa de um árbitro. E alguém que possa exercer sua autoridade, de maneira sóbria.

Muito diferente do autoritarismo que o senhor Rodrigo Batista Raposo, aspirante à Fifa, mostrou em campo ontem na partida entre Internacional e Santos.

Não queria conversa com ninguém. Sacava o cartão amarelo com a desenvoltura de um xerife do Velho Oeste sacando seu Colt. E assim foi detonando jogadores e prejudicando os times. E, claro, arruinando o jogo em si.

Mas o máximo ocorreu na expulsão de Lucas Lima. O santista já havia sido advertido por retardar o jogo. Ora, não tem sentido acusar de “cera” um retardo ainda no início da partida. Depois, Lima foi cobrar um escanteio e, já perto da bola, desistiu e passou a tarefa a outro companheiro. O ato foi interpretado como cera por Sua Excelência e o jogador recebeu a segunda advertência, sendo expulso de campo.

Sempre se diz que a melhor arbitragem é aquela que não interfere no resultado. Ou ainda, que o bom árbitro é aquele que não aparece no jogo.

Pois bem, o sr. Raposo, ao encenar essa pantomina de “otoridade”, prejudicou o jogo que apitava, influiu decisivamente no resultado da partida e decidiu transformar-se em protagonista de um espetáculo no qual é coadjuvante natural. Lucas Lima e mais dois advertidos com cartão, Vitor Ferraz e Ricardo Oliveira, desfalcam o Santos contra o Corinthians, no domingo.

Tão rigoroso ao punir retardo do jogo ou faltas disciplinares, Sua Senhoria era mais leniente com o jogo violento em campo. Entradas duras mereciam apenas advertências verbais. Ou seja, foi o anti-juiz da partida.

Lamentável.