Barcelona, de novo

O Bayern Leverkusen jogou com o Barcelona do jeito que o Santos também jogou. Para perder de pouco, talvez tentar um empate. Entrou já meio derrotado.

Resultado: Barcelona 3 x 1 Bayern

Não é dessa forma que se enfrenta o Barça, com certeza.

O fato é, que além do futebol excepcional, o Barcelona conta também com o fator psicológico. Os adversários já entram com medo. Com objetivos modestos. Não dar vexame, perder de pouco, não ser humilhado.

Essa disposição é fatal.