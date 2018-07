Barcelona e Messi, super-heróis da mídia

Fiquei meio surpreso com o 0 x 0 entre Milan e Barcelona, nem tanto pelo jogo como por algumas reações na imprensa brasileira. Me pareceram sinceramente decepcionados que o Barcelona não deu baile e empatou com o Milan, embora tenha jogado melhor.

A reação da Folha parece de desalento. “O Barça mostrou a fragilidade”. Ué, só por que não ganhou de um time forte como o Milan? Será que desconhecem a natureza desse esporte, no qual a palavra “imbatível” não faz parte do dicionário?

O Santos de Pelé não era imbatível. O Real Madrid de Di Stéfano não era imbatível. O Ajax de Cruyff não era imbatível. Por que o seria o Barcelona de Messi? Isso é fantasia.

De todo modo, o Barcelona este mais próximo da vitória do que o Milan. E, no próximo jogo, no Camp Nou, pode ser considerado favorito para se classificar. Mas pode perder? Claro que pode. Eu não ficaria nada surpreso.

A questão é a seguinte: querem transformar tanto o Barcelona como Messi em mitos, incapazes de conhecer a derrota.

Bobagem. São mesmo, time e jogador, os melhores do mundo atual. Por quanto tempo? Não sabemos. Vão ganhar tudo o que disputarem? Não sabemos.

Todos são (somos) apenas humanos. Com falhas e limitações. Mas ídolos construídos para fins comerciais devem ser onipotentes, ilimitados, invencíveis.

Como heróis de histórias em quadrinhos. Enfim, cada qual se engana como quer.