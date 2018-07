Bom clássico entre Palmeiras e São Paulo

Apesar do calorão, até que as equipes se mexeram em busca do resultado.

3 x 3 é um belo placar, com as duas equipes procurando a vitória quase até o fim.

Leão deu uma declaração interessante. Segundo ele, foi um ótimo jogo para o público e para a imprensa, não para os técnicos.

Claro, os técnicos devem ter observado os erros (em especial os das defesas) que deram origem à maior parte dos gols. Mas valeu.

Barcos parece se adaptar rápido ao esquema de Felipão. Um centroavante enfiado, meio pesadão mas com bom controle de bola e oportunista. Do jeito que está, parece que vai marcar muitos gols.