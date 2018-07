CBF X Leão

Recebi e-mail da CBF dizendo que vai processar Leão pelas declarações que deu.

Segundo a nota da assessoria de imprensa, Leão teria dito que Lucas recebera sugestão da entidade para forçar o cartão amarelo e assim não estar disponível para o clássico contra o Palmeiras. Poderia desse modo se apresentar sem problemas para o amistoso contra a Bósnia. Sim, Bósnia.

Não sei quem tem razão no caso. Sei que, em outro comunicado, a CBF diz que dispensa Lucas da apresentação para que possa participar do jogo. Bom senso. Talvez forçado pelo rugido do Leão.

Repito: não sei quem tem razão nesse caso. Só sei que estou sempre com os clubes. São eles que pagam os jogadores. E se a seleção precisa fazer experiências para preparar o time, que então se paralisem os campeonatos quando esses jogos forem disputados. É o mínimo de bom senso.

Ah, não dá para fazer por causa do calendário? Que se dane, que se arrume um calendário menos estapafúrdio.

Os clubes é que não podem pagar o pato da bagunça da CBF.