Chegou a hora de passar a régua

17/10/2006

Como é bonito ver a torcida do Flamengo cantar “ô, ô, ô, o Obina é melhor do

que o Eto’o!” Gosto disso. A auto-ironia do povo brasileiro é o que ele tem

de melhor. Sabe muito bem o torcedor do Mengo que seu time, na décima

posição, e com saldo de gols no vermelho (-1), não é exatamente um

Barcelona. Mesmo assim, no domingo, até parecia o Barça em seus melhores

dias, trocando a bola de pé em pé diante de um Corinthians sonado, como um

daqueles velhos pugilistas que se arrastam pelo ringue e nem conseguem

encontrar a lona para desabar. Francamente, deu dó. Foi 3 a 0 e poderia ter

sido muito mais, se os jogadores do Flamengo quisessem.

O que aconteceu com o Timão, o que está acontecendo, em certa medida, com

todo o futebol brasileiro? Era o que todos os que se interessam pelo futebol

se perguntavam ontem, na ressaca da rodada de domingo. Parece claro que

existe, no Corinthians, uma situação emergencial que tem de ser contornada,

caso ainda queira evitar o rebaixamento. Há uma nítida divisão no elenco,

como deixou claro Magrão na saída do jogo. Disse o volante, corintiano desde

pequenininho, que é preciso “honrar a camisa” e que deve jogar só quem tem

vontade. Não é difícil de entender: tem muita gente sem vontade de jogar.

Será a linha dura de Leão suficiente para injetar vitalidade em um elenco

que parece inerte? Ou, pelo contrário, tudo o que uma equipe traumatizada

não precisa é de um sargentão nesse momento de dificuldade? Como sempre,

haverá interpretações para todos os gostos sobre esse dilema.

O fato é que o Corinthians está pagando o preço por ter entrado numa

roubada. A conta iria chegar, como avisaram todos os comentaristas

responsáveis quando a parceria foi celebrada. Você não pode fazer negócio

com gente suspeita e achar que isso não vai respingar de algum jeito. A

longo prazo, esse tipo de acordo não dá certo. No caso do Corinthians, tudo

foi muito rápido. O time começou a se desmanchar, e as cisões no interior do

elenco foram ficando cada vez mais expostas. Leão entrou para tentar

cimentar essas rachaduras e não foi capaz porque o edifício inteiro parece

comprometido. O Corinthians chegou àquele estágio em que, aconteça o que

acontecer, é preciso passar uma régua, zerar tudo e repensar a vida.

Acontece com as pessoas, acontece com os clubes.

E a gente precisa dizer que o Corinthians é apenas um exemplo extremo do

atual estágio do futebol brasileiro, não um caso isolado. Nos últimos anos,

chegamos a um tal estado de desagregação do futebol que se criou ambiente

benéfico para aventuras irresponsáveis, tais como parcerias com empresas

fantasmas. Como as contas do futebol brasileiro não fecham mesmo, cai-se na

tentação de buscar dinheiro em qualquer parte, de qualquer um. Qualquer

grana, de qualquer origem, na vã ilusão de que “dinheiro não fede”, como

dizia o imperador romano que mandou tributar os mictórios públicos.

No desespero (porque o jogador é caro, a TV paga pouco, a publicidade é

irrisória e a administração, precária), faz-se pacto com o diabo e o

resultado é o que se vê. Poucos meses atrás se dizia que o Corinthians era o

único clube capitalizado do futebol brasileiro. Agora encontra-se à beira da

Segunda Divisão. Portanto a hora é boa para repensar o modelo, e não estou

falando apenas do Corinthians, mas do futebol brasileiro inteiro, que está

falido.

Como tudo isso leva tempo, melhor é fazer como a galera do Mengo e rir de

nós mesmos. Não resolve. Mas alivia.