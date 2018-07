Chegou o Paulistão *

Para os fãs do futebol brazuca é como o fim de um exílio. Sábado começa, enfim, o Campeonato Paulista. Fim da estiagem futebolística. Sei, vão me dizer que os campeonatos europeus continuam à toda e que mesmo a Copinha já está rolando. Certo. Mas a Copinha, a meu ver, só começa a ficar interessante quando surgem os mata-matas. E, quanto aos europeus, tenho por eles uma curiosidade longínqua, de espectador, que não atenua de modo alguma minha fome de bola. Não têm sustância, como se diz no interior. Vejo, mas não me comove. Não é comigo.

Agora, quando entram em campo os quatro grandes de São Paulo, e também os times do interior, cujos nomes aprendi em criança, começo a me sentir em casa de novo. Sei também que todo ano é a mesma coisa e muita gente vai dizer que os Estaduais já não têm razão de ser neste mundo global, etc. Ficaram esvaziados, atrapalham a vida dos clubes, atravancam o calendário. Muito disso é verdade. Mas não toda a verdade, a meu ver

A verdade da crítica está no inchaço desses campeonatos. Têm times demais, jogos em excesso, disparidade técnica gritante. É isso mesmo, e não há como lutar contra o óbvio. Deveriam ser enxugados, impiedosamente. A fórmula poderia ser mais sintética. Tudo isso de modo a encurtar o tempo de disputa. Seria melhor para o calendário brasileiro, que é mais mal planejado que o ornitorrinco.

O pior é que dos quatro grandes paulistas, três – Palmeiras, Corinthians e São Paulo – estarão envolvidos na Libertadores e, desse modo, sem cabeça para disputar o Estadual. O Corinthians deve começar com time reserva e os outros talvez sigam seu exemplo. O Santos, que não tem nada a ver com isso, pode se aproveitar e faturar o quarto título seguido, uma façanha que nem o time de Pelé conseguiu. Não é um desafio e tanto? E serviria como consolo pela ausência da Libertadores.

Mas, claro, o interesse geral de todas as torcidas é ver em campo jogadores como Neymar e Montillo, Ganso, Pato, e poucos outros, que podem dar à disputa o brilho extra dos craques. Entendo que, com exceção do Palmeiras, os outros grandes se reforçaram, mesmo com o São Paulo tendo perdido Lucas. Em condições normais, a disputa pelo título seria intensa. E melhor ainda se não tivéssemos uma longa primeira fase e todos os jogos fossem decisivos. Acho que a maioria das pessoas gostaria de ver um torneio Estadual sintético, que se resolvesse de maneira mais rápida.

E por que isso não acontece? Por razões políticas obviamente. Del Nero já declarou que não pretende mudar e que o Estado de São Paulo é grande demais para ter um campeonato só com 16 times. Precisa de 20. Precisa mesmo? Também necessita ocupar os clubes “menores” por um período tão longo? Será que essas razões políticas justificam o desinteresse dos grandes (ou de alguns deles) e o congestionamento do calendário? É o que se deveria pensar.

Em todo caso, mesmo com esses defeitos, o Campeonato Paulista mora no coração da torcida. Em especial no da torcida que aprendeu a gostar daquele futebol apimentado pelas rivalidades. Isso ninguém tira dos Estaduais. Para mantê-los, seria melhor que se ajustassem também aos novos tempos.

* Coluna Boleiros, publicada no Caderno de Esportes do Estadão