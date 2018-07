Coluna Boleiros: A alegria do povo *

Sempre que começa essa tola discussão sobre quem é melhor, Pelé, Messi ou Maradona, eu me lembro de Mané Garrincha. Há exatos 30 anos Mané nos deixou, mas quem o viu jogar, ou simplesmente gostava de futebol na época em que ele jogava, não se esquece dele. As últimas imagens são melancólicas. Mané, doente, apático, desfilando na escola de samba que o homenageava, sem forças para ficar em pé. Mané jogando numa partida em seu benefício e os "adversários" se deixando driblar para criar a ilusão de que ele era o mesmo de outros tempos. O fim foi triste mesmo. Pior que o dele, só o de Heleno de Freitas, que morreu louco num hospício em Barbacena.

Mas, se o fim foi melancólico, todas as outras lembranças que dele guardamos na memória são de felicidade extrema. Pessoas que hoje têm entre 50 e 60 anos de idade, ou mais, cresceram na mitologia de Mané Garrincha. A desfaçatez com que driblava seus marcadores, o cruzamento preciso quando chegava à linha de fundo (e sempre chegava), as jogadas "irresponsáveis", quando driblava e deixava o adversário se recuperar, só para poder driblá-lo de novo. Coisa de louco.

Havia também a falsa inocência de Mané. Histórias que nunca saberemos ao certo se aconteceram ou foram inventadas. A da decepção quando terminou a Copa do Mundo da Suécia ("Ué, não tem segundo turno?"). O rádio que comprara também na Suécia e estava com defeito "porque só falava sueco". A resposta que dera ao técnico Feola quando este explicou como tinha de atacar o adversário: "Mas o senhor já combinou tudo com os russos?". Enfim, Mané era a nossa felicidade.

E era assim que o chamavam – "a alegria do povo". Basta ver os filmes da época, com as pessoas na arquibancada rindo a cada jogada pícara de Garrincha. Diversão pura. Mas uma diversão que dava certíssimo em campo. Esse clown dos deuses, aliado ao outro gênio, o apolíneo Pelé, formava a dupla imbatível da seleção. Juntos, nunca perderam um jogo. Venceram a Copa de 1958 e Garrincha ganhou para o contundido Pelé a Copa de 1962. Nesta, foi o jogador versátil que ninguém imaginava pudesse ser. Marcou de cabeça, de falta, de pé esquerdo… além de desfilar todo o repertório habitual pela ponta direita.

No campo, Mané não foi completo (apenas Pelé foi). Mané foi apenas genial e o que ele fazia nunca ninguém fez igual. Era um anjo torto, como aquele enunciado por Drummond no poema famoso. Fora do campo, fumava, bebia e não podia ver um rabo de saia. Será preciso confessar que gostávamos dele também por isso? Era o antiatleta admirável, brasileiro como todos nós, numa mistura de DNAs que seria a própria essência da nossa população, se é que se pode falar em essências étnicas.

Mané era a síntese dos nossos melhores defeitos e qualidades. Tecnicamente, está entre os dois ou três melhores jogadores de todos os tempos. Mas, a sério, quem liga hoje para Mané, nessa coisa de elite que virou o futebol? Temos algumas imagens dele (quase sempre as mesmas), testemunhos da sua arte pândega; um filme estupendo de Joaquim Pedro de Andrade de 1965. E o carinho do povo, que este nunca o abandonou.



* Coluna publicada no Caderno de Esportes do Estadão