Como anda o nosso futebol?

12/6/2007

Nelson, meu colega na ginástica matinal, veio se queixar: “O futebol está

muito chato!” Será que ele tem razão? Bom, podemos dar um desconto, afinal o

Nelson é são-paulino fundamentalista e o time dele não anda lá muito bem das

pernas. Mas qual dos times vai bem?

Se ficarmos só no futebol paulista, a situação parece desoladora. São Paulo

e Palmeiras não se acertam e, com os dois resultados dessa rodada, vêem-se à

beira da primeira crise do ano. Muricy e Caio Jr. já são olhados com

desconfiança, pois técnicos são os bodes expiatórios à mão. Fica mais fácil

para as torcidas e dirigentes praticar tiro ao alvo com o treinador do que

encarar a dura realidade de elencos frágeis e administrações incompetentes.

O Santos está pior ainda. Desclassificado da Libertadores (certo, em jogo

épico, com o time aplaudido até pela exigente torcida da Vila Belmiro),

repousa agora na zona de rebaixamento. Pior: perdeu para a Europa seu melhor

jogador, Zé Roberto, e vai ficar mais de mês sem Kléber e Maldonado por

causa da Copa América. No momento em que precisa reagir no Campeonato

Brasileiro, a estrutura do conjunto vai para o espaço. Vanderlei Luxemburgo

já fala em “reconstruir” a equipe. São os verbos que ele mais usa,

“construir” e “reconstruir”, porque o time nunca está pronto, já repararam?

Qual o único paulista em boa fase? O jovem Corinthians, que depois de mandar

embora os medalhões Carlos Alberto e Roger tem conseguido resultados com um

time de meninos. Até onde pode ir esse Corinthians adolescente, em especial

durante o tempo em que ficar sem o seu homem de criação, o promissor

Willian, que também vai para uma dessas seleções da vida, sub sei lá o quê?

Corinthians, Santos, São Paulo, Palmeiras – todos eles vão ser desfalcados

pelas seleções. É a vida: quem tem algum jogador bom, ou mesmo razoável, irá

perdê-lo, seja por convocação, seja porque vem aí o bicho-papão da janela

européia de contratações. Se bem que, exaurido do jeito que anda o futebol

brasileiro, quem sobrou aqui para tentar o mercado do Primeiro Mundo? Alguns

jovens, como Pato, Carlos Eduardo (do Grêmio) e Lucas (este já vendido para

o Liverpool), Willian, talvez Lulinha, e poucos outros. O futebol brasileiro

é terra arrasada, poço seco.

E então começamos a entender a bronca do Nelson. Não é apenas o time dele

que vai mal: é que raramente nos é dado assistir a uma partida e comentar

depois com os amigos “mas que jogão de bola!” Somos todos torcedores e

sabemos como é: quando o nosso time ganha, o mundo parece maravilhoso, um

caminho de rosas, como naquela canção francesa. Pergunte ao corintiano, ao

gremista, ou mesmo ao vascaíno e ao botafoguense se eles acham que o futebol

anda chato. Mas também precisamos ter senso crítico e saber que está cada

vez mais difícil ver no Brasil uma partida técnica, bem jogada.

OS JOGADORES E A SELEÇÃO

Primeiro, os pedidos de dispensa de Kaká , Ronaldinho e Zé Roberto. Agora, o

braço-de-ferro entre Real Madrid e a CBF, tendo Robinho como pivô. É mais um

capítulo do envenenado relacionamento entre clubes, de um lado, e seleções e

a Fifa, de outro. Deve-se lembrar que o sonho da Uefa é substituir a Copa do

Mundo por um milionário campeonato interclubes. Seria o corte definitivo dos

já frágeis vínculos dos jogadores com seus países de origem.

Alguns torcedores já se queixam de que o campeonato anda muito chato