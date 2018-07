Confissões de um pecador

2/10/2007

Talvez eu não devesse voltar ao assunto. Afinal, todos os grandes cronistas

esportivos já escreveram sobre a seleção das meninas, o que teria eu a

acrescentar? Mas, afinal, devo ser fiel a mim mesmo, e confessar que fazia

tempo que a minha, digamos assim, emoção futebolística não era mobilizada a

esse ponto. Acompanhei, de leve, os primeiros jogos da Copa do Mundo na

China e esse time foi me conquistando aos poucos. Caí de quatro, exatamente

como as adversárias, naquele jogo contra os Estados Unidos. E tive o prazer,

nos dias que separavam aquela partida do jogo final, de ver as meninas

desbancar os marmanjos no noticiário, coisa inédita até agora. Feitas as

contas, na semana passada, pela primeira vez, o futebol feminino foi levado

a sério neste país.

E isso não aconteceu, vejam, por qualquer imposição de ordem racional, o que

também seria legítimo. Algum raciocínio do tipo: a modalidade já é praticada

para valer em vários países, por que não o seria no Brasil, afinal aqui não

é (ou era?) o país do futebol? Mas não se deu nada disso. O que aconteceu

foi, de fato, um caso de amor, de paixão repentina, que tomou conta do país.

Nas ruas, nos botecos e, pelo que consta, até nos salões de beleza só se

falava de Marta, Cristiane, Formiga & Cia.

Por quê? Não sei ao certo. Não sou bom de certezas, como colegas mais

afortunados. Mas tenho o direito de testar hipóteses, como recomenda um

mandarim do jornalismo caboclo, até para casos bem mais graves que uma

disputa de copa do mundo feminina. Para meu consumo doméstico, encontro esta

conjectura, simples e cristalina, simplista mesmo, se quiserem: ao ver as

meninas jogando, nos lembramos de como o futebol brasileiro já foi grande e

inventivo. Bonito e eficiente ao mesmo tempo. Futebol-arte.

Sei que pareço estar incorrendo no pior dos pecados, o da nostalgia. E, como

pecado pouco é bobagem, cometo logo outro – o do romantismo. São duas

palavras que, ligadas, bastam para relegar um sujeito ao limbo hoje em dia –

nostalgia e romantismo. O nostálgico vive no passado e o mundo é um eterno

presente. Já o romântico não tem sentido prático e o mundo é o das coisas

factíveis, que se podem pegar, cheirar, morder: pão pão, queijo queijo. Pois

bem, também a mim – e mais a uma bela multidão – agradou o fato de que essas

meninas não fossem super-estrelas, badaladas e mimadas, encharcadas de

dinheiro e tédio, mal suportando os próprios egos. Não. Parecem moças

comuns, que encontramos todos os dias no Viaduto do Chá, só que jogando bola

com imensa categoria.

Vão me dizer que tudo é questão de tempo. Logo elas farão parte integral da

sociedade do espetáculo e será para o bem delas próprias e de todos nós. Nós

mesmos que estamos agora pedindo que elas sejam atendidas em suas

reivindicações, que tenham condições de praticar esse esporte por aqui,

ganhar mais, etc. Enfim, que sejam tratadas profissionalmente. Esse ingresso

justíssimo num regime profissional e rentável talvez signifique o princípio

do fim disso tudo que mais nos encantou: um certo amadorismo, o ar de que

estão jogando por puro prazer e que o jogo é aquilo mesmo, uma brincadeira

levada muito a sério.

Tudo isso pode desaparecer, sem dúvida, e talvez seja o que os conformistas

chamam de “ordem natural das coisas”. Mas é como a primavera, uma bela

estação enquanto dura. Nós, românticos e nostálgicos, não esqueceremos.