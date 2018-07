Corinthians com a mão na taça

Agora precisa colocar a segunda mão, aqui no Pacaembu.

Mas o que é o futebol, não? No melhor momento do Boca no jogo, quando tentava o segundo gol, que praticamente liquidaria o torneio, tomou o empate, numa bela jogada de Paulinho, Sheike e Romarinho.

Que estrela a desse menino, hein?dois gols contra o Palmeiras no domingo e esse de hoje, que pode ser o gol do título.

Nem tudo está resolvido, porém. O Boca não se intimida fora de casa. A batalha será enorme no Pacaembu.

Mas, quer saber, depois de tomar aquela bola no travessão, no finalzinho do jogo, já estou achando que o Corinthians está com sorte de campeão.