Corinthians ganha…em ritmo de Carnaval

Bom, esses jogos em sábado de Carnaval são assim mesmo: sonolentos. Ainda mais com o calor que anda fazendo.

Adriano, por exemplo, que era a maior atração, mal se mexeu em campo.

Aliás, tudo concorria para o empate, não fosse aquela bela enfiada de bola do Douglas que, no atual estágio do futebol brasileiro, deve ser considerado um jogador acima da média.

E foi isso.

O São Caetano não parecia com mínima disposição para tentar a vitória. Não ameaçou a meta corintiana.

Confesso que dei uma cochilada durante uma parte do jogo.